Angelina Mango, arriva la dedica dolcissima che nessuno si aspettava. L’ex cantante di Amici ha saputo colpire il pubblico grazie al suo innegabile talento. E pensare che ha dovuto vincere i pregiudizi e le resistenze legate a quel nome così ingombrante. Angelina è infatti figlia dell’indimenticato Giuseppe Mango e di Laura Valente. Ma fin dal suo arrivo nel talent aveva saputo conquistare tutti, professori, allievi e pubblico.

Il suo singolo “Voglia di vivere” su Spotify ha superato i 4 milioni e mezzo di stream, mentre il la canzone “Mani Vuote”, presentata il 12 marzo, ha raggiunto il milione e mezzo di riproduzioni sulla piattaforma. Poi, sempre all’interno di Amici, è arrivato “Ci pensiamo domani” che è poi entrato a far parte del suo Ep Voglia di Vivere uscito a maggio. Insomma un successo dietro l’altro. E adesso, quasi come fosse un’autentica consacrazione, è arrivato un evento in coppia con un big della musica italiana che le ha dedicato parole bellissime.

Leggi anche: Insieme all’altro figlio vip. Angelina Mango, la notizia fuori da Amici 22 è super. E confermatissima





La dolcissima dedica di Tiziano Ferro ad Angelina Mango

Il 4 luglio scorso Tiziano Ferro ha cantato con Angelina Mango ospitandola nel suo concerto a Messina. I due artisti hanno duettato con “Indietro” e “Ci pensiamo domani” incantando il numeroso pubblico accorso. Il cantante ha poi espresso tutta la sua gioia per quanto successo: “Messina. Sicilia bedda, mi hai squarciato lo stomaco con la tua saggezza, la gioia e il tuo cuore che illumina i balconi di tutte le case del mondo. Per un cantante, esibirsi in Sicilia è un’esperienza mistica. Mi dispiace per chi non lo fa. Io mi godo il privilegio, l’amore, quei sorrisi che sfondano ogni malumore. Grazie Sicilia mia, cosa ho fatto perché mi volessi così bene? Non lo voglio sapere, mi fido e basta. Sei rimedio. Sei tosta. Sei vera. A presto amici miei”.

Poi sono arrivate, inattese, le parole dedicate proprio ad Angelina Mango: “Angelina Mango. Dolce e pura ragazza. Come si fa a non accorgersi della tua bellezza interiore, oltre che del tuo naturale talento?! Sicuramente mamma e papà ti hanno concesso un dono, ma tu lo stai gestendo con gratitudine, amore e grande tenacia. Continua così: zio Tiziano c’è stato, c’è e ci sarà quando vuoi! Grazie per aver cantato con me”.

Senza dubbio un altro grande riconoscimento per Angelina Mango che dopo Amici ha saputo rispondere alle aspettative con grande passione e performance di livello. D’altra parte il grande amore del pubblico nei suoi confronti si era visto anche all’instore di Eboli dove un video è diventato virale. Nelle immagini si vede Angelina molto commossa per aver incontrato la sua maestra. Cioè proprio chi ha creduto in lei e le ha dato la spinta per inseguire e coronare i suoi sogni. Tutto molto molto bello…

“No, non ci credo!”. Angelina Mango, tutto vero: la sorpresa e l’ex Amici in lacrime davanti a decine di persone