Incredibile episodio al Grande Fratello, con Beatrice protagonista improvvisamente di un incidente hot in diretta. I telespettatori, che non si perdono nemmeno un minuto della trasmissione, sono riusciti a captare quel momento e a pubblicare le immagini sul web. Ad accorgersi dell’inconveniente è stato anche Varrese, che ha deciso di fare pure una battuta scherzosa.

La concorrente del Grande Fratello non poteva aspettarsi questa situazione, anche se Beatrice è subito corsa ai ripari cercando di ridimensionare le conseguenze di questo incidente hot. Certo, il pubblico ha visto più del dovuto, ma l’attrice ha evitato che questo problema potesse persistere per più tempo. Nessuna reazione da parte del conduttore Signorini.

Grande Fratello, per Beatrice incidente hot in diretta

Tra l’altro, successivamente Beatrice ha ricevuto anche una bellissima notizia. Non si è parlato di lei unicamente per questo incidente hot davanti alle telecamere, ma anche del fatto che sia diventata la prima finalista di questa edizione. Ha battuto anche Grecia e si è già aggiudicata un posto certo in vista dell’ultimo appuntamento, che decreterà il vincitore.

Avendo un vestito abbastanza scoperto, il suo seno è improvvisamente uscito ed è stato visibile per qualche istante. Lei ha commentato: “L’hai vista?“. E Varrese ha confermato l’incidente bollente: “Sì, meno male che sono sotto antistaminico“. Alla fine si sono messi entrambi a ridere e la situazione è ritornata alla normalità, senza ulteriori ‘scandali’ in diretta.

LA TETTA DELLA LUZZI + MOMENTO MATRIX STO URLANDO pic.twitter.com/s19Z8pOzYG — em 🩸 (@cnnamrlls) February 26, 2024

Anche gli utenti su X hanno scherzato, infatti un internauta ha commentato: “La tetta della Luzzi più momento Matrix, sto urlando”. Niente di particolarmente scabroso, ma certamente il suo décolleté è stato visto in parte.