Anche nella puntata in diretta dl 26 febbraio del Grande Fratello Alfonso Signorini ha parlato di Mirko e Perla. I due sono sempre i protagonisti del reality show, nonostante lui non faccia più parte della casa da tempo. E il conduttore ha voluto fornire un suo giudizio sull’ex coppia, che si è ritrovata recentemente scambiandosi anche un bacio che ha fatto impazzire il pubblico.

Ora, però, durante l’appuntamento del Grande Fratello Alfonso Signorini è stato chiarissimo su Mirko e Perla e le sue parole stanno già facendo il giro della rete. Sia la Vatiero che Brunetti hanno poi voluto far sapere cosa ne pensano esattamente di questa ritrovata sintonia e hanno così spiegato ai telespettatori il loro giudizio su quanto stanno vivendo.

Grande Fratello, Alfonso Signorini dice la sua su Mirko e Perla

Prima di dirvi cosa al Grande Fratello Alfonso Signorini ha detto a Mirko e Perla, vi riportiamo invece le dichiarazioni di Brunetti, interpellato sulla vicinanza della ragazza col concorrente Alessio Falsone: “Rimango certo e felice della scelta che io e lei abbiamo fatto, mi sto fidando di lei. Alcune situazioni possono sembrare ambigue, ma spero che possa continuare a ragionare con la propria testa”.

Perla ha ammesso ancora una volta di voler stare con Mirko, anche se non è sicura di ciò che succederà dopo il GF: “Correrei anche adesso da Mirko, anche se non posso sapere quello che dobbiamo affrontare, se possiamo andare oltre”. Lui ha confermato i suoi sentimenti per la giovane gieffina e fuori dalla casa ci riproveranno. Ma sicuramente le affermazioni di Signorini hanno fatto scalpore.

quell’ “io la sto aspettando..” detto così, quasi emozionandosi.



mirko sii forte rispetto a tutto questo.🤍#perletti pic.twitter.com/sd8c89vMnP — ✨𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎✨ (@xshesilax) February 26, 2024

Alfonso non è sembrato così sicuro dell’amore tra i due: “Non vedo più quella luce negli occhi, come se qualcosa si fosse perso per strada“. Mirko e Perla lo hanno smentito, ma i dubbi permangono.