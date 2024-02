Momento delicatissimo al Grande Fratello con Federico che è letteralmente esploso dalla rabbia. Si è alzato di scatto da tavola e ha cominciato ad urlare in maniera clamorosa, prendendosela soprattutto con Perla. Infatti, pochi minuti prima aveva avuto un battibecco proprio con la coinquilina per un motivo specifico. Poi mentre erano seduti insieme agli altri è accaduto l’impensabile.

Certamente una reazione inaspettata, che ha lasciato senza parole gli altri concorrenti del Grande Fratello. Federico non si è mai visto così furioso e anche Perla è sembrata un po’ basita dal suo comportamento. C’è molto materiale per Signorini in vista della puntata del 26 febbraio, quando non si potrà trascurare questa vicenda nel corso dell’appuntamento.

Grande Fratello, Federico perde la testa: ce l’ha soprattutto con Perla

Sul sito ufficiale del Grande Fratello era già stato postato un filmato dello scontro tra Federico e Perla, ma gli utenti di X ne hanno pubblicato un altro ancora più clamoroso. IL gieffino ha avuto uno scatto dalla sedia, si è alzato e ha esclamato a voce altissima: “E allora non mi ascoltate, parlate solo voi, non mangio neanche. Mi è passata la fame, fate quello che volete”.

La discussione accesissima tra lui e Perla, col coinvolgimento anche di altri concorrenti, c’è stata nuovamente per una storia già emersa giorni fa. Uno scontro sull’utilizzo del latte, infatti la Vatiero ha criticato lui per alcuni comportamenti. Stanco di discutere, Massaro si è infuriato totalmente e poi ha aggiunto: “Volete avere ragione e ve la do pure, io vi spiego una cosa e non mi ascoltate, io non ci parlo con voi”. Ma Perla: “Veramente stai parlando solo tu”.

ma sembra che federico stia girando un altro cortometraggio, mi piscio #grandefratello

Inoltre, si è sentito ancora urlare Federico, anche se non era più inquadrato dalle telecamere: “Basta rompermi le pa***“. E Grecia lo ha poi compreso: “Ha ragione, sta mangiando, un po’ di rispetto”.