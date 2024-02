Non si arrestano le polemiche intorno al Grande Fratello. A cadere sotto i tiri del pubblico sono state adesso Perla e Greta, attaccate per un comportamento che terrebbero con costanza nella casa. A denunciare tutto è stata un’utente sul social network X, che ha voluto fare il punto della situazione su quanto si sarebbe verificato anche nelle ultime ore.

Non sarebbero le uniche concorrenti del Grande Fratello coinvolte in questo episodio, ma Perla e Greta sono quelle che più di tutte avrebbero mostrato questo atteggiamento fastidioso per alcuni internauti. Chi riesce a seguire la diretta h24 del GF è ovviamente in grado di fornire maggiori dettagli e sono subito stati condivisi con il resto della platea web.

Grande Fratello, dure critiche a Perla e Greta: cosa hanno combinato

Non è andata leggera questa telespettatrice del Grande Fratello, che ha preso come esempio Perla e Greta per criticare molti concorrenti che si comporterebbero in maniera molto simile. Il riferimento è al cibo che consumano quotidianamente, che non sarebbe affatto poco. Avrebbero a disposizione molte pietanze da degustare, ma nonostante questo farebbero cose negative.

L’utente Simona di X ha infatti commentato, rivelando quindi ciò che è successo anche nelle scorse ore nella casa del GF: “Mamma mia, sembrano tanti morti di fame. Danno da mangiare a volontà e fanno le lotte per uno yogurt o un po’ di latte, le prime Perla e Greta”. Dunque, ci sarebbero state nuove discussioni proprio per la questione cibo, anche se al momento non abbiamo le immagini in questione.

Mamma mia sembrano tanti morti di fame. Gli danno da mangiare a volontà e fanno le lotte per uno yogurt o un po’ di latte le prime Perla e Greta #GrandeFratello — simona (@Simo_Val) February 26, 2024

Vedremo se il tema yogurt e latte sarà protagonista anche nella puntata in diretta del 26 febbraio. A proposito dello yogurt, già nelle scorse settimane c’è chi aveva denunciato dei ‘furti’, tra cui anche Rosy Chin.