Il colpo di scena al Grande Fratello sta per diventare realtà. Se n’è parlato anche nella casa, ma ora la notizia su Grecia è arrivata anche al di fuori del reality show. Se confermato successivamente dai fatti ufficiali, si tratterebbe di qualcosa di veramente clamoroso. E veramente impensabile, dato che inizialmente tutte le informazioni vertevano su ben altri discorsi.

Invece al Grande Fratello tra poche ore potrebbe accadere qualcosa di pazzesco che riguarda Grecia. Ovviamente la Colmenares è all’oscuro di tutte queste notizie, ma nel momento in cui Alfonso Signorini dovesse fare proprio quell’annuncio, anche lei sobbalzerà dal divano. E il pubblico del programma di Canale 5 è già abbastanza sconvolto da tutto questo.

Leggi anche: “La chiamano per darle la notizia”. Grande Fratello, per Simona Tagli c’è una grande sorpresa





Grande Fratello, colpo di scena su Grecia: cosa si è saputo

Avrebbe dell’incredibile ciò che si potrebbe verificare al Grande Fratello tra poche ore, quando Signorini condurrà la puntata in diretta del 26 febbraio. Grecia sarà chiamata a gran voce e nella casa c’è chi festeggerà e chi invece rimarrà scioccato. Anche perché tutte le indiscrezioni emerse precedentemente avevano dato un quadro della situazione differente.

Si scoprirà nell’appuntamento serale chi sarà la prima a qualificarsi alla finale del Grande Fratello. Tutti davano super favorita Beatrice, ma ora a sorpresa Grecia l’avrebbe scalzata in classifica. Almeno questa è la rivelazione dell’influencer Amedeo Venza su Instagram: “In queste ore è Grecia in prima posizione per la finale! Seconda Beatrice”. Per la Luzzi sarebbe davvero una beffa inaspettata.

A parte che lui ha la stessa credibilità di wanna marchI ma santo dio se dovesse lontanamente avverarsi una cosa del genere io salto oggi, ve lo dico. pic.twitter.com/wX6wvmM49y — Shivan 🐹 (@Sheevan_) February 26, 2024

E su X sono partiti attacchi sia a Venza che a Grecia, visto che un utente ad esempio ha scritto: “A parte che lui ha la stessa credibilità di Wanna Marchi, ma santo Dio se dovesse lontanamente avverarsi una cosa del genere io salto oggi, ve lo dico”.