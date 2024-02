Nuova puntata in arrivo per il Grande Fratello, infatti nella serata di lunedì 26 febbraio vedremo cosa succederà in studio e nella casa. Fari puntati soprattutto su Simona Tagli, infatti nelle anticipazioni si è scoperto cosa succederà ad una delle più recenti gieffine. Ma ovviamente questo non sarà l’unico discorso, dato che sapremo anche una cosa molto interessante.

Il Grande Fratello, oltre a puntare l’attenzione su Simona Tagli, si concentrerà anche sul nome del primo o della prima finalista del reality show. In lizza ci sono Beatrice, Grecia, Varrese e Rosy Chin ma solo uno di loro avrà la possibilità di arrivare all’ultima puntata senza problemi. La favorita, secondo Novella 2000, è la Luzzi ma non sarebbe ancora detta l’ultima parola.

Grande Fratello, sorpresa in arrivo per Simona Tagli

Dunque, il Grande Fratello ha deciso di organizzare una meravigliosa sorpresa a Simona Tagli, che non potrà fare altro che emozionarsi davanti a tutti. Si parlerà pure di Mirko e Perla per l’ennesima volta, visto che Brunetti è stato ospite di Verissimo nel weekend appena trascorso. E lui ha fatto sapere di non voler andare a convivere, ma di viversi tutto con maggiore leggerezza.

Parlando appunto di Simona, potrà incontrare e riabbracciare l’amata figlia Georgia. La ragazza, che ha 18 anni, fa di cognome Ambrosoli, infatti il suo papà è l’imprenditore del famoso brand del miele, Francesco Ambrosoli. Quando la ragazza era solamente una bambina, il rapporto tra i due genitori si ruppe e nacque pure una diatriba per il suo affidamento.

Nella sua biografia Instagram, Georgia si definisce attrice e speaker di Teen Social Radio, ovvero la voce della generazione Z. Non ha molti seguaci, parliamo di poco più di 800 follower, e l’ultima foto risale a novembre 2023.