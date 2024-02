Scioccante episodio al Grande Fratello, col pubblico che ha puntato il dito contro Anita ma non solo. Ad essere presenti al momento di queste affermazioni clamorose della ragazza erano anche Varrese e Rosy Chin. Il video non lascia spazio a molte interpretazioni, anche se i fan dei tre hanno detto che stavano semplicemente scherzando. Scherzo che non è piaciuto assolutamente.

A poche ore dalla nuova diretta del 26 febbraio, il Grande Fratello è finito ancora una volta nella bufera per un discorso di Anita. C’è chi ha parlato di parole inquietanti, senza fare troppo giri di parole. Forse pensavano di non essere ascoltati, ipotizzando che la diretta fosse stata staccata, ma intanto andiamo a vedere cosa hanno udito i telespettatori da casa.

Grande Fratello, choc Anita: cosa ha detto a Varrese e Rosy Chin

Tutto è successo nel momento in cui al Grande Fratello Anita ha iniziato a parlare della sua vita privata, parlando anche di relazioni passate. Infatti, è stato tirato fuori l’argomento tradimento e lei ha detto che non è mai stata tradita. Ma alla base di tutto questo ci sarebbe un motivo ben preciso, gravissimo stando a quanto commentato dagli internauti.

Anita ha esclamato: “Conoscendomi penso che nessuno abbia mai avuto il coraggio di tradirmi. Perché rischi la vita, lo faccio sembrare un incidente. Ho una mente diabolica, figurati se non la riesco ad usare. Secondo me è più la paura delle conseguenze mie che non lo fanno, capito?”. E poi è arrivata anche una replica di Rosy, che non è ugualmente piaciuta.

Scherzavano?

E non si scherza così con telecamere e microfoni anche Fogli e Dosio bestemmiavano come intercalare per abitudine ma sono volati fuori #grandefratello https://t.co/Icr9Wr7X7C — Grazia (@Grazia82142196) February 26, 2024

Poi Anita scherzosamente ha detto di avere paura anche di Rosy Chin e quest’ultima ha detto: “Infatti, ti ammazzo amò. Trovati un’altra amica cinese e ti faccio vedere che ti faccio”.