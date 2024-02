Rosy Chin è una delle prime concorrenti “sconosciute” proposte dal Grande Fratello in questa edizione in cui Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini avevano assicurato la non presenza di personaggi provenienti dal mondo del web. “Niente web star”, aveva detto il conduttore prima dell’inizio del reality. Rosy, tuttavia, era un fenomeno social. Il suo account Instagram, prima dell’inizio del Grande Fratello, contava già oltre 300mila followers, tantissimi per una concorrente che era stata presentata come “sconosciuta”.

In realtà Rosy Chin non era una sconosciuta, perché oltre a essere la proprietari di un noto ristorante di Milano, ha fatto la sua fortuna sui social grazie ai suoi video ricette. È stata collaboratrice del famoso sito di cucina Giallo Zafferano e, come detto, molto attiva sui social grazie al suo lavoro.





Grande Fratello, la foto di Rosy Chin con Gabriele Parpiglia

Ma c’è di più, proprio durante il Grande Fratelli si è scoperto che Rosy Chin è stata per anni vicina di casa di Alfonso Signorini ed è stato proprio il conduttore a rivelarlo ai concorrenti del reality durante una sua visita a sorpresa nella casa. “Rosy è stata la mia vicina di casa almeno 15 anni fa. Ho amato la sua discrezione quando è entrata e non ha detto nulla. Proprio lei poi, che sa vita, morte e miracoli e i miei inciuci, infatti speravo non dicesse nulla”.

“Poi per il mio compleanno avevo portato con me 15 amici, tutti ospiti. Lei appena ha saputo ha offerto lei la cena e tutti hanno iniziato a cantarmi la canzone. Poi il giorno dopo il radio ho raccontato che avevo fatto passare una per ‘fessa’, dato che non era il mio compleanno”, aveva detto ancora il conduttore. Ora qualcuno ha postato una foto di Rosy Chin in compagnia del giornalista Gabriele Parpiglia, facendo intendere che la concorrente sia stata favorita all’interno del suo percorso nella casa.

“E viene fuori che Rosy e Parpiglia sono amici da 20 anni, oltre al fatto che lei è anche vicina di casa di Alfonso Signorini”, si legge a corredo della foto in cui sono immortalati Rosy Chin e Gabriele Parpiglia in occasione della presentazione del libro del giornalista di Chi. “Che Parpiglia non ci sia più non significa che lui non sia più influente in quel mondo, è ovvio che ha i ganci giusti. Poi non penso che Rosy sia stata favoreggiata durante il programma, ma è probabile che con gli agganci di Parpiglia sia riuscita a essere concorrente”, scrive un altro utente.

E viene fuori che Rosy e Parpiglia sono amici da 20 anni, oltre al fatto che lei è anche vicina di casa di Alfonso #grandefratello pic.twitter.com/pOZJ3SktOw — 🇵🇸 bernie (@bougiefemmenoir) February 25, 2024

“Sicuramente è entrata x conoscenze, quello è ovvio…ma come un po’ tutti. Favorita magari lo è stata, ma non più di tanto, infatti in puntata la calcolano poco o niente, immunità rispetto ad Anita e Max ne ha avute poche…ha saputo leccare quelli giusti e arruffianarsi tutti”, si legge su X. E ancora: “Non c’è bisogno di Parpiglia che non è più tra gli autori. La forte amicizia con Alfonso, basta e avanza, Rosy conosce tantissima gente perché il suo locale è rinomato a Milano. Pensa che è amica anche del fidanzato di Anita”.