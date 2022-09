“Sento Riccardo Guarnieri”. Una rivelazione a sorpresa arrivata nel corso di un’intervista in cui la ex protagonista di UeD spara anche a zero su altri volti del programma: ve la ricordate Veronica Ursida? Da tempo la dama bionda, una delle più discusse in assoluto, è uscita di scena dallo studio di Maria De Filippi ma ora ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe.

Ricordiamo che Veronica Ursida ha avuto un trascorso con Armando Incarnato, che al contrario di lei è ancora a UeD in cerca del vero amore. Con il cavaliere napoletano aveva addirittura pensato di lasciare la trasmissione ma poi ha fatto un passo indietro e preferito abbandonare definitivamente lo studio. Da sola.





Veronica Ursida Riccardo Guarnieri: “Ci sentiamo”

Ora la ex dama è “tornata” e non si è fatta problemi a bacchettare il comportamento dei suoi ex “colleghi” come Armando, appunto, e Gemma Galgani. “Non lo trovo vero, sia nei modi che nei toni che usa. La violenza non è solo mettere le mani addosso: anche le aggressioni verbali sono fuori luogo”, ha detto a proposito di Incarnato.

Di Gemma Galgani, invece, Veronica Ursida non ha apprezzato le esternazioni fatte durante le sue ultime puntate nello studio di UeD. Ma come anticipato le rivelazioni pià interessanti e destinate a far scalpore sono quelle su Riccardo Guarnieri, che è a UeD anche in questa nuova stagione: la ex dama ha detto a chiare lettere di essere ancora in contatto con lui.

“Sì, ci sentiamo sui social”, ha svelato Veronica Ursida parlando dell’ex fidanzato di Ida Platano e sottolineando il fatto che si sono ritrovati a parlare anche di burrascosa storia d’amore tra i due che continua a tenere banco nelle nuove registrazioni di UeD. E poi: “Dovremmo prenderci un caffè insieme”, ha aggiunto l’ex dama, che a quanto pare dovrebbe incontrarsi a breve con Riccardo Guarnieri.

