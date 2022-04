Nei giorni scorsi Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta, era tornata a farsi sentire. Lo aveva fatto parlando di Ida Platano, la dama del trono over conosciuta negli studi di Uomini e Donne. E non aveva usato parole troppo tenere. “Siamo persone molto diverse, lei parte a mille…Penso che concretizzare in fretta sia un atteggiamento che fa scappare chi ti sta di fronte…”. Ha spiegato l’ex dama di Uomini e Donne. “Purtroppo penso che la felicità bisogna prima trovarla in se stessi per poter poi trovare un amore ma non dipendendo da esso…”.



Parole alle quali Ida Platano non aveva replicato ma destinata e far discutere parecchio come, del resto, succede ogni volta che Ursula Bennardo irrompe sulla scena. Per lei non è stato un anno facile, la sua storia con Sossio Aruta è sembrata davvero ad un passo dalla fine. “Abbiamo vissuto un momento di crisi. Dopo ci sono stati miglioramenti dal punto di vista caratteriale perché i nostri problemi sono sempre stati caratteriali”.





Ursula Bennardo risponde agli attacchi degli haters



“Sossio si sta impegnando di più perché certi comportamenti non vanno più bene soprattutto quando si ha una famiglia”. Ritrovata la pace in casa, Ursula Bennardo ora ha problemi di diversa natura: quelli con gli hater. Ogni giorni infatti subisce costanti attacchi sul suo aspetto fisico e stavolta ha deciso di rispondere: “Se sono comportamentali tv o social si! Ovvio si ci espone sapendo di essere sotto giudizio! Fisici no, è cattiveria e bullismo! È schifoso chi lo fa con chiunque”.



Poi Ursula Bennardo ha continuato: “Esistono i belli, i brutti, gli alti, i bassi, i grassi ed i magri. Nessuno si deve permettere di esprimere il suo parere. Non siamo pupazzi”. Non è la prima volta che l’ex dama di Uomini e Donne irrompe sull’argomento. Il suo pensiero era già stato reso noto alcuni mesi da fa quando, dopo il ritorno a Uomini e Donne era stata accusata di essere ricorsa oltre modo ai ritocchi.



E anche in quella circostanza le parole di Ursula Bennardo sugli hater erano state nette: “Penso che si descriva da sola. Una persona sana e intelliggente quando sui social vede o sente qualcosa che non gli piace va oltre. Non perde tempo a giudicare o ad offendere! Chi lo fa quindi ha problemi personali. Mi fanno pena e mi dispiace perchè si avvelenano per gli altri!”.

