Uomini e Donne, torna un’ex corteggiatore di Ida Platano. Lo rivelano le anticipazioni. A quanto si apprende il cavaliere non torna per la dama bresciana, “vuole ripartire da zero dopo un lungo periodo di assenza in trasmissione”, ma sono in pochi a credere che non proverà a conquistare il cuore della dama dopo che, due anni fa, sono stati vicinissimi dall’addio definitivo dalla trasmissione, ma alla fine le cose non erano andate nel verso sperato e per questo hanno scelto di intraprendere due strade differenti.

Ida avrà il suo bel da fare a gestire una situazione sempre più ingarbugliata. Chiuso con Mario, non sembra avere futuro la storia con Sergio, resta Pierpaolo con il quale è uscita in esterna. Ma il pubblico è scettico: “Dopo Riccardo, Ida ha avuto un parterre di sfigati: Alessandro manco sa parlare, Mario un manipolatore, Sergio falso, questo viscido, il prossimo? Ma cavoli, non è pure un’adolescente da non capire chi ha davanti”.





Uomini e Donne, torna Diego Tavani: ex corteggiatore di Ida

E ancora: “La prima esterna e tutti sti baci. Qui va bene però? E Mario deve stare zitto mentre lei fa uno show sopra segnalazioni e parole senza prove?”. “Mamma mia stanno tutti a problemi questi corteggiatori! Mario il manipolatore, Pierpaolo il rattuso, Sergio fintissimo! E che uallera!”. Chissà cosa succederà con il nuovo cavaliere.

Lui è Diego Tavani, famoso non solo per la presenza a Uomini e Donne ma anche per aver avuto una storia con l’ex dama Aneta Bucthova. A dare l’annuncio dell’addio era stata lei, un anno e mezzo fa, con un messaggio: “Ciao a tutti. Visto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine”.

“Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione, a cui io non ho mai creduto, si è rivelato un modo poco maturo e privo di confronto”. La Buchtova è nota per essere un’imprenditrice, nata a Roma, che ha una bottega proprio nella città capitolina. Aveva iniziato la sua esperienza a Uomini e Donne come corteggiatrice di Armando Incarnato. Poi l’amore scoppiato per Diego Tavani, che ora però è terminato nel peggiore dei modi.