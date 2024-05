Uomini e Donne, durante la puntata di oggi è andato in onda uno scontro epocale. Parole durissime e nella polemica sono finiti anche Tina Cipollari e Gianni Sperti. Tina, se l’è presa anche con l’amico opinionista, e come suo solito non ha avuto peli sulla lingua. A proposito di Gianni, ieri aveva baciato la dama Sabrina. Un bacio che era arrivato come risposta ad una provocazione. Racconta Novella 2000 come, nel corso della puntata.

“Sabrina ha spiegato che dopo l’impatto estetico, lei cerca molto di capire cosa prova col contatto fisico, il tocco con la pelle, l’odore”. Parole che non erano state prese benissimo da Gianni al quale Sabrina aveva detto: “Posso provare a baciare te per sentire”. E Sperti aveva accettato. Così, tra la sorpresa di tutti i presenti era scattato il bacio finito il quale Sabrina ha spiegato di aver apprezzato l’intimità con l’opinionista.





Uomini e Donne, Tina contro Gianni: “Hai creduto a Mario”

Tornando alle critiche di Tina, a scatenarle è stata la troppo fiducia in Mario. Mario che ha confessato, tra i commenti durissimi del pubblico, il fatto di essere stato con Melissa in un B&B. “Da che aspetta 7 mesi per fare ciò che doveva fare subito…e poi si offende quando Pierpaolo gli dice che ha i prosciutti sugli occhi…La e verità fa male!”.

E ancora: “Maria veramente irrispettosa lo saluta ma tutto apposto ad altri li ha cacciati dal programma x molto meno questa cosa è gravissima”. Ancora più netto il giudizio di Tina: “Una scena pietosa, un miserabile! Come lui non si era mai visto qua dentro”. E anche Gianni ha criticato questa presa in giro non solo verso il programma, ma soprattutto nei confronti di Ida che è mamma e ha sempre chiesto un amore vero.

Gianni: io ci credevo

Tina: tu credi pure alla befana (ed indica Gemma) #uominiedonne pic.twitter.com/6Scg5Fkzs6 — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) May 9, 2024

Gianni a un certo punto ha detto: “E io l’ho pure difeso… Mi assumo le mie responsabilità, ci credevo”. Così Tina ha risposto: “Eh tu credi pure alla befana”. E nel dirlo Tina ha indicato Gemma Galgani. Un gesto che non è piaciuto al pubblico in studio, né a quello a casa.