Uomini e Donne, c’è una novità che riguarda Riccardo Guarnieri: lo ha confessato lui nel corso di un’intervista al magazine del programma. Un’intervista in cui ha raccontato anche il motivo per il quale vive con sua madre. “Insicuro e irrisolto sono due aggettivi che non mi appartengono. Probabilmente vengo definito insicuro perché aspetto prima di fare passi importanti, ma in realtà prendo tempo proprio perché so quello che voglio e devo capire se con chi ho di fronte posso instaurare il rapporto che desidero. E sinceramente non mi sento neanche irrisolto perché vivo con mia madre, le cose non sono come sembrano”.



“In passato ho vissuto da solo, è non vivo con mia madre perché sono un bambinone che non sa fare nulla. In realtà so gestire benissimo una casa, so cucinare e sono anche molto bravo a stirare. Il motivo per cui, dopo un periodo fuori casa, ho deciso di tornare non c’entra nulla con la mancata indipendenza o con il fatto che non riesca a tagliare il cordone ombelicale, c’entra la solitudine. Per me vivere completamente solo in casa è stato terribile e mi metteva una tristezza assurda”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: “Gloria mi ha scritto”



E ancora: “Non riuscivo ad andare a dormire e a svegliarmi in una casa vuota, mi metteva malinconia. Detto questo, con la persona giusta sarei prontissimo anche a trasferirmi. Lo avrei fatto in passato e lo rifarei”. Poi l’attenzione si è spostata su Gloria Nicoletti dalla quale rivela di aver ricevuto una lettera. “No l’ho più cercata: è stata lei a scrivermi perché sono stato visto con Michela e lei non se l’aspettava”.



“Quando vengo sminuito dalla donna che frequento mi allontano: è una cosa che mi fa molto male a cui non riesco a passare sopra, è più forte di me. Tra noi andava tutto bene ma con le sue polemiche mi ha fatto capire di avere una bassissima considerazione di me: io non posso stare con una donna che non mi stima, o comunque, che in certi momenti sembra considerarmi quasi uno stupido, un uomo piccolo, cosa che non sono”.



“Tutto questo il giorno stesso in cui, prima della puntata, le aevvo fatto capire che un sentimento c’era anche se avevo difficoltà ad ammetterlo e che sarei voluto uscire con lei dallo studio. Tutto quello che è successo non cambia la considerazione che ho di Gloria: per me rimane una donna splendida, dolce e sensibile. Non sono arrabbiato con lei e spero che neanche lei lo sia con me, anche se ho visto che ormai ha voltato pagina”.