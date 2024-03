Uomini e Donne, colpo di scena in studio. Non era mai successo prima e di puntate del dating show di Maria De Filippi ce ne sono state tante e di cose ne sono successe. L’episodio riguarda il tronista Brando Ephrikian. Il suo percorso non è stato molto lineare, lui stesso ha ammesso di aver cambiato più volte idea. Comunque il giovane si presenta in studio molto elegante anche se nervoso.

Brando afferma di sapere chi sarà la sua scelta, anche se vuole che sia una decisione ‘istintiva’. Tuttavia prima che il tronista sveli il nome della corteggiatrice Gemma Galgani gli dedica una poesia. La dama afferma che il ragazzo è stato uno dei più gentili ed educati e rimarrà a lungo nel cuore del parterre del Trono Over. Tuttavia lui rimarrà nella memoria di tutti anche per altro…

Leggi anche: “Noi andiamo via”. Sorpresa a Uomini e Donne, addio a un pezzo da novanta: scelta vera e propria





Il video di Brando con le corteggiatrici e poi succede l’irreparabile…

Viene mandato in onda un video in cui Brando parla in videochiamata con le corteggiatrici, Beatriz e Raffaella. La prima, sebbene fredda, accetta subito di presentarsi, la seconda invece risponde con un “Ci penserò“. Poi vengono mostrati i momenti più emozionanti di Brando con entrambe. Quando entrano Beatriz appare emozionata, mentre Raffaella sembra preoccupata.

Quest’ultima invita Brando a scegliere con il cuore e non con la testa. Maria De Filippi interviene e dice di comprendere le corteggiatrici, ma aggiunge che la razionalità fa parte del carattere del tronista. In seguito nasce una discussione tra Raffaella e gli opinionisti. Nel frattempo Brando appare sempre più nervoso. Nemmeno Gianni Sperti ha mai visto un tronista così teso.

Maria rivela un aneddoto su Brando. Dopo essersi conosciuti per il casting lo ha incontrato nell’albergo dove lavora, ma lui non si è mai fatto vivo. Ci sono due balli, ma il tronista alla fine non sceglie. La conduttrice fa sapere che il tronista sceglierà dopo un’ulteriore esterna di mezza giornata. Anche il nuovo tronista Daniele interviene e se la prende con le corteggiatrici dicendo che con Brando sapevano a cosa andavano incontro. Le discussioni proseguono e il tronista è sempre più in ansia. Alla fine è lui stesso a chiedere scusa affermando di aver sperato di poter scegliere in serenità e col sorriso. Cosa non avvenuta evidentemente.

“Una messa in scena”. Uomini e Donne, strana scoperta su Brando e Beatriz