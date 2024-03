Uomini e Donne, stando alle anticipazioni del 18 marzo tra trono classico e trono over il pubblico vedrà di tutto nelle prossime puntate. A rivelarle è Lorenzo Pugnaloni, il blogger sempre aggiornatissimo sulla vicende in studio. Partendo dai tronisti, abbiamo già raccontato la scelta clamorosa di Daniele, il successore di Brando. Come riporta l’articolo che trovate qui sotto si è preso un secco no da Beatriz, la corteggiatrice non scelta dal 22enne di Treviso che le ha preferito Raffaella.

Anche sul trono di Ida Platano ci sono delle novità. Lorenzo Pugnaloni fa sapere che la parrucchiera di Brescia è stata protagonista di una nuova discussione con Mario Cusitore. Ed è finita con il corteggiatore napoletano che ha minacciato di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Di nuovo. Da qualche puntata anche Gemma Galgani è tornata in primo piano.

UeD, addio di coppia per uno dei cavalieri più amati

Per la dama storica che ultimamente era rimasta un po’ nell’ombra è arrivato il momento di conoscere un nuovo cavaliere di 51 anni. È giunto il momento di voltare pagina dopo la frequentazione con Claudio per lei, che si butterà quindi nella frequentazione con la new entry, in barba alla differenza d’età.

Sempre nel Trono Over, poi, Ernesto si è ritrovato a fare i conti con l’arrivo di una ragazza di soli 25 anni che ha chiesto di poter conoscerlo. Il cavaliere non si è tirato indietro e ha scelto di tenerla. Poi un addio, ma di coppia: Alessandro, uno dei volti più amati dal pubblico del dating show, è uscito di scena dopo aver scelto di provare a conoscere meglio Maria Teresa.

Dopo averla frequentata in queste ultime settimane, il cavaliere che in passato era uscito con Pinuccia, lontana ormai da tempo da Uomini e Donne, ha scelto di vivere fuori dagli studi la dama. E la parola scegliere è azzeccatissima perché il momento che è stato celebrato in studio come se si fosse una scelta del trono classico, con tanto di pioggia di petali rossi.