Daniele di Uomini e Donne, appena arrivato ed è già colpo di scena. Come abbiamo raccontato qui, nell’ultima puntata andata in onda il tronista ha raccolto pochi consensi tra il pubblico. Tra i “colloqui che sembrano di lavoro” con le ragazze scese per il consueto appuntamento al buio e l’atteggiamento “troppo arrogante e presuntuoso”, il nuovo arrivato non ha convinto la stragrande maggioranza dei telespettatori a giudicare dai commenti ai post del programma.

Ma lunedì 18 marzo, proprio mentre andava in onda la puntata dedicata anche alle conoscenze del tronista modello, si sono tenute le nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi. A dare i dettagli, come sempre, il blogger Lorenzo Pugnaloni che definisce “clamoroso” quanto accaduto nel segmento dedicato appunto a Daniele.

UeD, scelta “clamorosa” del nuovo tronista Daniele

Intanto Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Daniele è uscito in esterna (per la terza volta) con la corteggiatrice Gaia. Tra loro, a differenza di quello che è accaduto con altre ragazze che si sono presentate sembra procedere tutto bene, anticipa il blogger. Ma il colpo di scena riguarda un’altra corteggiatrice.

O meglio ex, Beatriz. La non-scelta di Brando, che come sappiamo è uscito da qualche giorno dallo studio di Uomini e Donne con Raffaella, ha catturato l’attenzione del tronista napoletano che quindi ha deciso di fare questa scelta: richiamarla per farla tornare in trasmissione.

Pare che Daniele sia rimasto molto colpito dalla sua personalità e per questo l’ha convocata in studio. Lei si è presentata ma Lorenzo Pugnaloni ci dice che la risposta di Beatriz è stata piuttosto netta: si sarebbe rifiutata con un “no” secco. Chissà come l’avrà presa lui e se ci saranno sviluppi…