“Ho 33 anni e sono di Napoli”. Si presenta così il nuovo tronista di Uomini e Donne. A sorpresa nella puntata in onda il 15 marzo, Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo in studio del giovane che prenderà il posto di Brando, l’ormai ex tronista che la scorsa settimana ha finalmente scelto ed è uscito dallo studio di Canale 5 con Raffaella, lasciando l’altra corteggiatrice Beatriz, la favorita, con un pugno di mosche.

“Non è timido ed è molto spiritoso”, ha detto Maria De Filippi annunciando l’ingresso del nuovo tronista nello studio di Uomini e Donne. Daniele, modello da dieci anni, è appena ritornato da New York dove ha trascorso gli ultimi sei anni della sua vita, dove ha lavorato nella moda. In studio la presentazione del giovane con una clip che raccoglie l’attenzione del pubblico.

Daniele Paudice, ha un forte legame con la sua città, Napoli, e dopo tanti anni da single è arrivato a Uomini e Donne per trovare l’amore. Al primo sguardo potrebbe sembrare “duro e incazz**o”, ma solo chi saprà scavare più fondo riuscirà a scoprire il suo animo profondo, dolce e sensibile. Nel video di presentazione Daniele parla della sua famiglia.

“A loro devo tutto”, ha detto Daniele parlando dei sacrifici fatti per diventare indipendente e crescere professionalmente. “Quando sono andato via da Napoli avevo due soldi in tasca”, ha spiegato il modello che poi rivela di aver realizzato tanti sogni come quello di comprare una casa. “La mia è una famiglia semplice, i miei genitori hanno sempre pagato l’affitto e io sognavo di comprare finalmente una casa”.

Daniele fa il suo primo ingresso in studio! In bocca al lupo per questa esperienza 🍀 #UominieDonne pic.twitter.com/RbcNXHByaX — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 15, 2024

Come riporta Novella 2000, sembra che Daniele Paudice conosca molto bene Stefano De Martino. I due si seguono anche su Instagram, dove sul profilo del tronista c’è proprio uno scatto in cui appare Stefano De Martino.