Uomini e Donne, fulmini e saette nella puntata odierna. Oggi, venerdì 15 marzo, è andata in onda una puntata particolarmente ‘pepata’ con Ida Platano protagonista di uno sfogo all’indirizzo di un’altra dama. Negli ultimi tempi Ida ha avuto un percorso piuttosto accidentato. Prima il bacio con Pierpaolo di cui poi si è pentita. Poi la lite con Mario Cusitore che è andato via e poi è ritornato.

Dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza l’imprenditrice di Brescia si è rimessa in gioco nel programma di Maria De Filippi. Ma la strada verso l’amore è tutt’altro che semplice o lineare. E così, oltre alla difficoltà di scegliere tra i pretendenti adesso ci si mette anche un’altra dama. Parliamo di Cristina Tenuta che ha compiuto un gesto che non è passato inosservato.

Ida va su tutte le furie e attacca Cristina Tenuta: caos a UeD

È stata Maria a sottolineare il gesto di Cristina Tenuta mettendo in allerta Ida: “Ida tu hai visto adesso che Cristina ha invitato Mario a ballare? In amicizia dichiaratamente”. Subito è intervenuta Barbara De Santi: “Ricominciamo con questa storia?”. A quel punto la conduttrice ha dichiarato che non può far finta di niente: “Io non posso non dirlo. Faccio questo mestiere e glielo devo dire se non l’ha visto. Non voglio aizzarla…”.

Inevitabilmente è nata una discussione con Ida Platano che ha subito accusato Cristina Tenuta: “Tu è da tempo che dicevi che ti piaceva Mario…”. E la dama ha ribattuto: “E lo confermo, a me piace Mario. È l’unica persona al momento all’interno dello studio, ma mi sono avvicinata in questo momento solo ed esclusivamente in amicizia“. Ma Ida non ci sta: “Non dire in amicizia…”.

Ancora una volta Barbara ha preso le difese di Ida: “Ce ne sono venti con cui ballare, perché devi andare dal corteggiatore di Ida, sei tu che sei fuori luogo”. Cristina l’ha invitata a farsi gli affari suoi, insomma il caos. Tra l’altro Mario partecipa al Trono Classico. A quel punto Maria ha spiegato: “Non c’è un regolamento che vieta questo“. Mario, comunque, ha rifiutato l’invito di Cristina, ma quando Ida ha chiesto spiegazioni ha detto: “Non voglio che tu pensi una cosa per un’altra”, una spiegazione che non per niente convinto Ida.

