A Uomini e Donne il ritorno al centro dello studio per Gemma Galgani e grosse novità nel trono di Ida Platano. Nella puntata del 13 marzo, dopo parecchio tempo, è arrivato un corteggiatore per la dama storica del programma. Così si è aperto l’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, che ha subito informato Gemma di questo nuovo arrivo. Anche Tina Cipollari è stata felicissima perché adesso può tornare ad attaccarla.

E non ha perso tempo perché già durante le presentazioni tra i due l’opinionista è intervenuta in più occasioni per punzecchiare il cavaliere. Ma alla fine Gemma l’ha tenuto, quindi continueranno a conoscersi. Poi è arrivato il turno di Ida Platano, ma non prima di aver mandato in onda una clip su quanto accaduto dopo la precedente puntata.

Ida, pubblico scioccato: cosa è successo a UeD

C’è stata una forte discussione dietro le quinte tra Ida e Mario, dopo che quest’ultimo aveva lasciato lo studio. Il corteggiatore campano ha detto di essere rimasto molto ferito dal bacio con Pierpaolo, mentre lei ha ribadito di essere passata sopra a cose molto pesanti su di lui. Cosa è successo dopo questo ennesimo scontro?

Ida ha svelato di aver inviato un pacco di caramelle alla melatonina e un biglietto al corteggiatore per farlo tornare e così è stato. Un ritorno che ha subito scatenato Tina, che non crede minimamente a Mario. E così il pubblico di UeD, che sui social ha attaccato senza pietà la tronista e il suo atteggiamento con il corteggiatore.

Ma guarda un po’ Mario è tornato, non ce lo aspettavamo proprio #uominiedonne pic.twitter.com/tlLiZLEmqF — D•🫧 (@divahstellare) March 13, 2024

Io a Ida leverei anche la patria potestà per colpa di Mario #uominiedonne — Bono (@mattiasinobo) March 13, 2024

Il modo in cui Mario si rigira Ida… lei è così stupida #uominiedonne pic.twitter.com/jOdaiVxgc4 — Tinù 🧜‍♀️ (@Ti_bo93) March 13, 2024

Più tardi è andata in onda l’esterna tra Ida e Pierpaolo. Sono stati molto bene, ma non si sono baciati. E come se non bastasse in puntata lei ha sminuito anche il precedente bacio sostenendo come non sia scattato alcun bacio vero ma solo uno sfioramento di labbra. Parole che hanno ferito il suo corteggiatore ma anche lasciato di stucco il pubblico, sempre più critico nei suoi confronti.