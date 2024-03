Uomini e donne, come è andata davvero la scelta di Brando? Come ha reagito Beatriz? E Raffaella? La maggior parte dei telespettatori sa già il finale della storia, per colpa (o grazie, a seconda dei punti di vista) dei numerosi spoiler che sono iniziati a circolare in rete subito dopo la scelta, che ricordiamo è stata registrata ieri, 12 marzo. La sorpresa è stata un po’ rovinata. È noto oramai che Brando ha deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi insieme a Raffaella. Quello che nessuno ancora sa nel dettaglio è come sono andate veramente le cose.

La domanda sorge spontanea: quando andrà in onda la puntata della scelta? Quanto tempo dovranno attendere ancora i telespettatori per vedere tutto con i propri occhi? Non molto in realtà, tantissimo invece se si pensa che il trono di Brando va avanti da settembre. A rendere nota la data è stata poco fa Lorenzo Pugnaloni, uno dei massimi esperti di UeD.

La scelta di Branco, ecco cosa è successo veramente in puntata

Apriamo una breve parentesi qui per dire che archiviata al storia di Brando, la trasmissione di Maria è pronta a incoronare un nuovo tronista: Daniele, 33 originario di Napoli, da poco rientrato in Italia dall’America: “Sono appena tornato da New York dove ho vissuto gli ultimi sei anni della mia vita. Lavoro nell’ambito della moda da circa dieci anni”. Chiusa parentesi.

Torniamo al nostro Brando. Come detto in precedenza, in rete si è venuta a sapere il giorno in cui sarà trasmessa in onda la scelta del tronista veneto. Prendete carta e penna quindi o in alternativa segnate queste date sul calendario. Salvo imprevisti e cambi di palinsesto dell’ultimo momento, sarà possibile vedere la puntata con la scelta tra il 22 e il 25 marzo 2024. Non prendete assolutamente impegni per quei giorni.

Oltre alla fantomatica data, Pugnaloni ha dato altre anticipazioni. Si sa, ad esempio, che appena Bando dirà di aver scelto Raffaella, l’altra corteggiatrice, Beatriz , scoppierà in un pianto incontrollato e abbandonerà lo studio disperata. Queste invece le prime parola dette da Brando verso la sua nuova fidanzata: “Non ti ho scelta con la testa ma con il cuore”. Poi è scattato tra i due un lunghissimo bacio. Choc in studio perché tutti davano per certo che Brando alla fine avrebbe scelto Beatrice. A questo punto non resta da fare altro che rimanere sintonizzati.