Uomini e donne, Brando nella bufera dopo la scelta. Come sanno i fan del dating show condotto da Maria De Filippi, il tronista veneto ha scelto con chi lasciare lo studio e iniziare una nuova vita insieme. Tra Beatriz e Raffaella, la sua preferenza è ricaduta sulla seconda, la bella ragazza originaria di Napoli che nella vita lavora come fotomodella. La notizia è iniziata a circolare subito in serata, al termine della registrazione della puntata, per cui i telespettatori vedranno tutto nei prossimi giorni. Intanto ha rotto il silenzio Gianluca Ephrikian, il papà di Brando, con parole dirette verso il figlio.

A sorpresa, quindi, il giovane tronista ha scelto Raffaella. Smentiti i pronostici della vigilia: tutti infatti pensavano che a spuntarla sarebbe stata Beatriz. Il trono di Brando è stato lunghissimo. Lui entrò per la prima volta in studio a settembre. Per incontrarlo e corteggiarlo arrivarono diverse ragazze, ma alla fine aveva deciso di concentrarsi solo sul Raffaella e Beatrice.

Uomini e donne: la scelta di Brando e la reazione di papà Gianluca

Quello di Brando è stato un trono decisamente agitato. Tante liti e discussioni tra lui e le corteggiatrici, ma anche tra le ragazze. Alla fine la tensione per la scelta era arrivata a un livello tale che, come visto nella puntata in onda ieri, neanche Brando era più in gado di gestire la situazione.

Ieri la notizia della scelta ha fatto il giro del web molto velocemente. Gli spoiler sono ormai diventati una consuetudine, purtroppo. Togliendo un po’ l’effetto sorpresa. Era inevitabile che sarebbe successo anche per la scelta finale di Brando, anche per l’attesa altissima che si era generata. Ovviamente i fan si sono subito scatenati nei commenti sulle diverse piattaforme social. Tra tanti commenti è arrivato però anche uno del tutto inaspettato.

“Vi auguro tutta la felicità del mondo”. È il messaggio postato su Instagram dal papà di Brando subito dopo la decisione del figlio, taggando anche il figlio e Raffaella. Un gesto che ha fatto letteralmente imbufalire i fan di Beatriz, veramente numerosi sul web, che hanno letto in questo gesto una mancanza di rispetto verso la loro beniamina e anche un comportamento scorretto nei confronti della trasmissione.

Né Brando né Raffaella, va detto, hanno risposto al messaggio inviato da Gianluca. Ovviamente le regole della trasmissione vietano ai protagonisti di rivelare in anticipo quanto avviene in studio prima della messa in onda. Da capire se ci saranno conseguenze.