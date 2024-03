A Uomini e Donne, il dating show dei record condotto da Maria De Filippi e in onda ogni pomeriggio su Canale 5, è stata registrata la puntata della scelta del tronista Brando. Dopo un tira e molla durato diversi mesi e diversi colpi di scena, è arrivato il momento dell’uscita di scena del tronista e di una delle corteggiatrici rimaste: Beatriz e Raffaella.

Quando si è seduto sul Trono di Uomini e donne, Brando ha detto che era alla ricerca di un rapporto sincero, fondato su cose semplici. 22 anni, è originario di Treviso, bambino Brando ha vissuto a Miami poi è tornato in Italia dopo la separazione dei genitori.

Uomini e Donne, Brando ha scelto Raffaella

È arrivato il momento della scelta di Brando, che dopo diversi tira e molla e colpi di scena ha deciso di chiudere il suo percorso a Uomini e Donne. Solo una settimana fa, il tronista si era detto non ancora sufficientemente convinto a scegliere e aveva deciso di abbandonare lo studio. Poi l’ennesimo colpo di scena nel percorso del giovane tronista, con l’annuncio della scelta.

La scelta di Brando Ephrikian è stata Raffaella Scuotto che ha risposto sì. Beatriz D’Orsi, la corteggiatrice che fin dall’inizio sembrava aver rubato il suo cuore, ha preso un bel no ed è scoppiata in lacrime quando il tronista le ha detto di non essere la sua scelta. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Brando ha sorpreso tutti scegliendo Raffaella nonostante in tanti considerassero Beatriz la grande favorita. Raffaella Scuotto, 25 anni, vive a Quarto, in provincia di Napoli, e si occupa di moda.

La scelta di Brando è stata registrata oggi e che quindi presumibilmente vedremo in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. “Non ti ho scelta con la testa, ma con il cuore”, avrebbe detto il tronista alla corteggiatrice con cui poi è uscito.. Un lungo bacio tra i due ha quindi concluso il lungo percorso del 22enne e della sua corteggiatrice nel dating show condotto da Maria De Filippi. Il pubblico è rimasto molto stupito perché pensava che la scelta di Brando fosse Beatriz e non Raffaella.