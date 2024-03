Armando Incarnato, la nuova entusiasmante esperienza del cavaliere di Uomini e Donne. Per un po’ non si è più visto nello studio che lo ha reso popolare. Storiche le sue sfuriate e i suoi scontri con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, tanto per citarne due. Poi è tornato. Recentemente ha fatto parlare con un messaggi sui social: “Ritornerò a prendermi ciò che é sempre stato mio… Aspettami… é inutile che mi cerchi in un altro”.

Messaggio probabilmente rivolto ad una donna conosciuta a Uomini e Donne. In ogni caso la grande passione di Armando Incarnato è il cinema. In un’intervista a NuovoTv ha rivelato di aver recitato un paio di battute nella serie per Sky “Gomorra“. Poi il regista gli aveva chiesto di girare una scena in cui doveva sparare ad una donna, ma lui si è rifiutato e lì è finita la sua esperienza. Ora, però, c’è una grande novità in arrivo per lui.

Leggi anche: “Ecco dove lo vedremo”. Uomini e Donne, nuova vita per Armando Incarnato: alla fine ce l’ha fatta





Armando Incarnato in un film: titolo e trama

Nei mesi di assenza da Uomini e Donne Armando Incarnato si è dedicato alla recitazione, sua grande passione. Ebbene dopo aver fatto da stuntman in Gomorra 4 e recitato una piccola parte in Gomorra 5 il cavaliere partenopeo debutterà nel suo primo film. La pellicola, del regista Stefano Cerbone, si intitola “Nati pregiudicati“.

La trama parla di alcuni bambini nati da genitori legati alla criminalità organizzata, vittime di discriminazione e del pregiudizio. In particolare nel film si racconta la storia di due amiche costrette a separarsi quando scoppia una faida tra le rispettive famiglie. Il ruolo di Armando Incarnato al momento resta avvolto nel mistero.

Il cavaliere di Uomini e Donne, però, è entusiasta di questa esperienza e racconta: “È un film indipendente, patrocinato dal Comune di Napoli, dove tutti abbiamo lavorato senza percepire un euro“. Poi spiega l’obiettivo del film: “Far capire loro che, a volte, i giovani decidono di intraprendere la strada sbagliata. Siamo stati a parlare con i detenuti del regime di massima sicurezza del carcere di Secondigliano e dai loro racconti è emerso il dolore per certe scelte fatte”. Il film, in cui compaiono volti noti di Gomorra e i due tiktoker Lino Orso ed Emanuele Pingu, dovrebbe uscire molto presto.

“Se scegli lei per te è finita”. Uomini e Donne, il pubblico mette in allarme Brando