“Perché ha scelto Raffaella e non Beatriz”. Uomini e Donne, si scopre la verità su Brando

Uomini e Donne, dopo un’attesa infinita è arrivata la scelta di Brando. Nei giorni scorsi le anticipazioni hanno fatto sapere che il tronista ha lasciato lo studio con Raffaella. Una scelta a sorpresa che ha spiazzato tutti, la maggioranza del pubblico era infatti convinta che, alla fine, sarebbe stata Beatriz la preferita. Dietro alla decisione di Brando, però, sembrano esserci alcuni dubbi (e altrettante certezze, a seconda dei punti di vista). A raccontare tutto è un cavaliere molto vicino a Raffaella.

Intanto arrivano novità su Beatriz. Dopo aver lasciato lo studio in lacrime pare che la produzione stia pensando a riservarle un posto di primo piano per il prossimo anno. Si tratta solo di speculazioni per ora, ma c’è chi si dice sicuro che a settembre la vedremo sul trono.





Brando e Raffaella, parla l’ex cavaliere Daniele Malaspina

Chi lo sa che essere la non scelta di Brando abbia risvolti positivi. Intanto Daniele Malaspina, cavaliere di Uomini e Donne che lo scorso febbraio decise di lasciare la trasmissione “perché non trovo nessuna compatibile con me”, ha detto. In un’intervista a Fanpage.it, Malaspina non solo ha detto di avere avuto un debole per Raffaella.

Ma ha raccontato anche le ragioni del parché, a suo dire, Brando l’avrebbe scelta: “Secondo le anticipazioni, lui avrebbe detto: “Non ti ho scelto con la testa, ma con il cuore”. Spero che l’abbia fatto veramente, perché Raffaella merita tutto. Secondo me, Brando era attratto dalla bellezza di Beatriz. Spero che non si sia fatto condizionare da nessuno”.

E ancora: “Guarda, pensavo non scegliesse nessuna delle due. Sono stati sei mesi di trono altalenante. La sua indecisione mi fa pensare che non fosse realmente convinto né di Raffaella né di Beatriz. Secondo me ha scelto Raffaella perché a livello caratteriale è più tranquilla, più donna. Beatriz è ancora troppo irruente e Brando voleva serenità nella sua vita. Detto questo, Brando mi sta simpatico. È un bravo ragazzo”.