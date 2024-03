La puntata di ieri ha portato alla rottura degli equilibri nella casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi ha incassato un colpo durissimo. La clip, tra l’altro censurata, di Vittorio che confessa alcuni segreti su Bea a Greta ha fatto molto male. Greta, tra l’altro, aveva fatto perdere la pazienza a Signorini dicendo di non ricordare l’accaduto. A farle ritornare la memoria è stato proprio il conduttore che prima ha deciso di mandare in onda la clip incriminata, poi ha sparato a zero su lei e Vittorio.

“La cosa che ci disturba è quando vi chiediamo conto di una cosa e voi ce la negate dopo averne parlato apertamente in Casa. Perché allora ci sentiamo presi per i fondelli. A me dà molto fastidio essere preso per i fondelli. Quindi ognuno vada avanti per la sua strada, ma sia sempre sincero. Perché altrimenti mi diverto io a mandare gli audio e i video”.





Grande Fratello, Paolo istiga Garibaldi contro Beatrice

Ma a far discutere è anche un video che ha iniziato a girare in rete in cui si vede Paolo che sembra istigare Garibaldi contro Beatrice. Racconta Tuttotv.it come: “Paolo gli ha detto che, se lui si fosse trovato nella sua posizione, avrebbe raccontato tutto. Avrebbe messo in cattiva luce Beatrice Luzzi, cosa che a Giuseppe sarebbe potuta tornare molto utile”.

Utilità che si sarebbe presentata sotto forma di popolarità e possibili ospitaste una volta chiuso il programma. Si legge ancora: “Garibaldi non ha ceduto e per questo molto apprezzato il suo atteggiamento, rispetto a quello di Masella che, invece, viene reputato assolutamente vile e meschino”. Paolo, in effetti, non ha fatto una bella figura.

Il macellaio sta dicendo ad ata che avrebbe dovuto dire tutto in diretta perchè la vicenda sarebbe continuata anche dopo il programma e sarebbe stato tutto di guadagnato per lui, che squallore sto sfigato pic.twitter.com/pAPPcCFLWr — fm (@La_gazzette) March 15, 2024

Intanto è stata annunciata la data della finale. Spiega Signorini: “Stasera vi do una notizia che stavate aspettando. Vi dirò quando ci sarà la finalissima, trascorrete le vacanze di Pasqua dentro o fuori? La finalissima sarà lunedì 25 marzo, quindi starete con i vostri cari. Infatti preparatevi che queste due settimane faremo tantissime eliminazioni flash, colpa vostra che siete arrivati in finale tutti insieme”.