Al Grande Fratello è successa una cosa molto strana con Beatrice protagonista. Si trova nei pressi del giardino assieme a Garibaldi e proprio con quest’ultimo ha discusso di un argomento particolare. Le immagini si sono concentrate sull’attrice di Vivere, che ha fatto discutere non poco. E ora tutti si stanno chiedendo per quale ragione ha fatto una cosa simile.

Dunque, resta grande perplessità per quanto accaduto al Grande Fratello con Beatrice. C’è da capire per quale motivo abbia fatto una cosa simile, ma gli utenti del social network sono rimasti sconcertati. Andiamo a vedere insieme cosa ha fatto davanti a Garibaldi e alle telecamere del programma, che l’hanno ripresa proprio in quel momento fatidico.

Leggi anche: “Vergogna, l’hanno fatto accanto a lei”. Scandalo al Grande Fratello, gemiti e rumori nella notte





Grande Fratello, il gesto di Beatrice rende tutti perplessi

A riferire tutto è stata un’internauta, che ha diffuso il video ripreso dalla diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello di Mediaset Extra. Beatrice ha iniziato a parlare con qualcosa, ma non era appunto una persona. Ha detto diverse cose, che sono state udite pure da Garibaldi, e ha risolto una sorta di problematica che pare non si stesse risolvendo da un po’.

Bea ha iniziato a dire: “Allora cucciola, stai calma. Aspetta adesso, vieni avanti. Hai visto? Ora è bastata una carezza. Resta chiusa, basta adesso“. Praticamente la Luzzi stava parlando con una porta del GF, che non si stava chiudendo adeguatamente. E la reazione dal web è stata questa: “Boh, quello parla da solo e questa parla con la porta”. E poi è ritornata da Giuseppe.

Boh quello parla da solo e questa parla con la porta 💀#beabaldi #grandefratello pic.twitter.com/lhG43zS33p — thereisonlyonemiriana ❤️🦋🦚 (@Chiara200212) March 15, 2024

Ma Beatrice stava ovviamente soprattutto scherzando, nella speranza che la porta si chiudesse correttamente. Niente di strano o di preoccupante per la concorrente del GF.