Incredibile quanto succederebbe al Grande Fratello durante la notte. Quando le telecamere sono spente, ovvero nel momento in cui la diretta di Mediaset Extra viene interrotta, ci sarebbero dei fatti che mettono davvero in imbarazzo tutti. Uno degli ultimi episodi ha riguardato Rosy Chin, che ha avuto non poca difficoltà a prendere sonno e ad evitare di ascoltare ciò che stava udendo a letto.

Dunque, il Grande Fratello raggiungerebbe momenti alquanto hot nel corso della notte, nonostante il pubblico non riesca sempre a sentire tutto. A telecamere spente succederebbe di tutto e sono usciti i nomi di coloro che sarebbero più attivi sotto questo lato. A svelare tutto ci ha pensato Alessandro Rosica, conosciuto anche Investigatore Social.

Grande Fratello, cosa succede durante la notte a telecamere spente

Praticamente la produzione del Grande Fratello, quando arrivano le 2 di notte, stacca la diretta 24 ore su 24. Infatti, a telecamere spente non è possibile quindi vedere cosa accade sotto le coperte. Ma ora abbiamo saputo tuto, grazie al sito Tutto.tv e all’Investigatore Social. Nel letto di Rosy c’erano pure Alessio e Anita, che hanno avuto delle effusioni particolari.

Infatti, in questo filmato con i tre gieffini, Rosy è parsa comunque divertita ma allo stesso tempo in imbarazzo. Soprattutto alle 3 e alle 4 di notte ci sarebbero momenti bollenti, con anche Paolo e Letizia protagonisti. Rosica ha scritto sui social: “Rosy non sa cosa fare in quel caso e prende il cuscino. La mia talpa mi fa sapere che tra Anita e Alessio e Letizia e Paolo ci sono rumori assordanti e gemiti tra le 3 e le 5 di notte, quasi tutte le notti”.

E infine l’Investigatore Social ha raccontato ancora: “Anche un via vai nei bagni. Ovviamente i coinquilini più vicini non riescono a dormire e sono nervosi. Bello fare sesso, però contenetevi davanti alla gente. Fate piano”.