Grande Fratello, durante la puntata di ieri Mirko Brunetti è stato messo alle strette: certe immagini parlano più di mille parole. L’ex gieffino è rimasto letteralmente gelato. A preparagli la sorpresa indigesta sono state Perla e Greta. Perla che ha visto entrare la sorella, che si è rivolta in maniera molto dura ad Alessio Falsone. “Tu sei entrato perché volevi provarci con Greta, sbatti i piedi a Perla, poi sei a letto con Anita, vedi che qualcosa non va. È un fraintendimento o è una presa in giro? A me sembra più questo”, ha detto.

E ancora: “Nei confronti di una persona che ti vuole bene, perché mia sorella ti vuole bene, lo fa per non alterare il tuo carattere”. Alessio aveva risposto: “Non mi va che io passo per scemo in tutta la casa, Lo so che ho un atteggiamento che viene frainteso, perché sono sicuro di me stesso e dà fastidio”.





Grande Fratello, Perla salva a sorpresa Greta: la reazione di Mirko

Fastidio che avrà provato Mirko Brunetti quando al momento della scelta su chi salvare Perla ha deciso di esprimere il suo voto per Greta. Commentando l’accaduto con Signorini, ha affermato: “Non avrei mai pensato 6 mesi fa che avrei salvato Greta. Era l’ultimo dei miei pensieri”. Ai più nel mentre non è sfuggita la reazione impassibile di Mirko Brunetti.

Mirko che ha assistito al momento con fare sconcertato. Tantissimi i messaggi arrivati sui social. “Guardate com’è ridotto Mirko, sta sotto un treno”. E ancora: “Pensava di essere il gallo del pollaio e invece ora gli tocca stare fuori. Secondo me è sotto choc”. “Questa botta non se la aspettava, e quando di riprende?”. Intanto, sempre ieri, Perla ha avuto un confronto con la madre.

MIRKO SEI LA MIA VITA

IO VORREI UNA TELECAMERA SU DI TE #perletti pic.twitter.com/BEwRWjYlcE — giogio🤍; perletti era (@iamgiorgiab_) March 14, 2024

“Vai piano con Sergio. lui in casa non voglio vederlo prima di un anno. Devi fare le cose con calma. Cosa dirai ai tuoi figli? Che hai fatto due reality? Non è che adesso vai all’Isola dei Famosi e incontri un altro, no perché io sono all’antica eh!”.