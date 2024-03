Imprevisto ad Amici 23 e subito grande preoccupazione. Un protagonista si sarebbe infortunato a pochi giorni dall’inizio del serale e ora la sua presenza potrebbe essere fortemente a rischio. A svelare tutto è stato il diretto interessato su Instagram, dove ha pubblicato anche una foto che ha messo tutti in allarme. Poi sono arrivati anche diversi commenti dei telespettatori su X, che hanno confermato tutto.

Non ci sono stati annunci ufficiali da Amici 23, ma questo protagonista si sarebbe improvvisamente infortunato prima del serale e ora sta addirittura utilizzando delle stampelle per muoversi. Si tratterebbe di qualcosa di parecchio rilevante, anche se non conosciamo esattamente la gravità della situazione. Ma il suo nome è già uscito fuori.

Amici 23, il protagonista si è infortunato prima del serale: “Sta con le stampelle”

Stando ad alcune informazioni arrivate dai seguaci di Amici 23, il protagonista si sarebbe quindi infortunato mentre stava svolgendo le prove generali in vista del serale. Questa fase del programma di Maria De Filippi inizierà sabato 23 marzo, anche se la registrazione è già prevista due giorni prima. Vediamo cosa ha scritto questo ballerino, vittima di questo problema fisico.

L’infortunio ha riguardato il ballerino professionista Lorenzo Ferroni, che si è mostrato con le stampelle sui social e ha scritto: “Giorni lenti, giorni anziani“. Il sito Novella 2000 ha inoltre aggiunto che la speranza di tutti è che questa problematica non sia così grave, affinché possa ristabilirsi al più presto e prendere parte quindi al serale del talent show.

L’anno scorso pubblicò una foto da Amici proprio alla fine del serale 2023 e commentò: “Questa è la fine. Non mi dilungherò, voglio solamente ringraziare dal cuore tutte le belle persone coinvolte in tutto questo, è stato bellissimo”.