Amici 23, bufera su Anna Pettinelli: la maestra ha sparato a zero su alcuni allievi. Ieri anche Lorella Cuccarini aveva tuonato su Holden. “Holden è un po’ tanto timido, tanto chiuso e introverso. Quindi su un palco come quello, se deve affrontare dei brani in cui aprirsi e essere un ‘personaggio’… Lui nel pomeridiano non l’ha mai dimostrato. Come non ha mai dimostrato una capacità veloce nella scrittura”.

E ancora: “Non c’è mai stata l’opportunità di sentirlo in barre scritte su delle cover perché lei ha sempre fatte così come sono. Per me è un punto interrogativo”. Holden che è stato preso di mira anche da Anna Pettinelli che non ci è andata per il sottile. “Debole sull’interpretazione perché canta tutto uguale. Ha sempre quell’intonazione, è inespressivo, è un tronco in mezzo allo studio e non esprime nulla. Sul movimento è poca roba, ha l’occhio sbarrato e fa così”.





Amici 23, bufera su Anna Pettinelli: spara a zero su alcuni allievi

Poi è toccata a Mida e Sarah. Del primo Anna ha detto: “Vorrei sentirlo senza le mille voci che usa, secondo me è molto limitato”. Della seconda: “Lei è quella più indietro di tutti, ora fa anche le mossette. Una Lolita allo Zecchino d’Oro e lo fa per mettere un po’ di pepe alle sue canzoni. Fa la gattina ma la preferirei più semplice”.

Parole che hanno fatto scattare gli allievi che in casetta hanno alzato la voce: “Non le ha mai dette queste cose, probabilmente lo sta facendo ora in vista del Serale per farci aumentare le insicurezze”. Holden ha aggiunto: “Anna è avvelenata, ma vedremo come andrà”. E anche il pubblico non è da meno: “Anna, vattene via! Si diverte ad umiliare gli allievi. Maria De Filippi la deve cacciare”.

Nei giorni scorsi, non da Anna in quel caso, era finiti nell’occhio del ciclone Nicholas. Difeso a spada tratta dai suoi fan: “Ma la cattiveria che leggo contro Nicholas è assurda. Non è il pupillo di nessuno probabilmente chi non guarda non sa quanto questo ragazzo abbia sudato e faticato. Andava un’ora prima a lezione l’ultimo ad andarsene. Sempre educato e rispettoso mai fuori luogo.