Dopo Brando spazio a Daniele a Uomini e Donne. E finalmente, dopo l’annuncio di qualche giorno fa, è andata in onda la puntata dedicata al nuovo tronista. Trentatré anni e modello da dieci, è di Napoli ma è appena ritornato da New York dove ha lavorato e quindi vissuto negli ultimi tempi. Nel dating show di Maria De Filippi spera di trovare la persona giusta ma aveva subito messo in guardia sul suo carattere forte le ragazze.

“Non è timido ed è molto spiritoso”, aveva detto Maria De Filippi annunciando l’ingresso del nuovo tronista nello studio di Uomini e Donne. E dopo le presentazioni, finalmente si è venuti al sodo. Ma la prima impressione del pubblico di Canale 5 su Daniele, anche se è presto per dirlo visto che è appena arrivato, non è stata delle migliori.

Leggi anche: “Ah, è il suo amico”. UeD, Daniele è il nuovo tronista. Dai social spunta l’amicizia vip





UeD, il pubblico distrugge Daniele

Per farla breve, il nuovo tronista non è piaciuto per niente e non solo ai telespettatori. Anche le possibili corteggiatrici sono rimaste male, lo hanno trovato parecchio spocchioso, a tratti anche arrogante e nemmeno troppo educato nel relazionarsi con loro.

Ecco, proprio il suo modo di approcciarsi alle ragazze non è andato giù. Il primo incontro con loro per decidere chi tenere e portare in esterna o eliminare ha fatto storcere il naso a molti. “Lui si crede Brad Pitt… convintissimo! Spero che trovi una che lo smonti subito” ha scritto un’utente. E un’altra: “Ma cos’è sta presentazione a mo di colloquio lavorativo…è imbarazzante”.

E in generale non ha suscitato grande simpatia Daniele tra il pubblico, mentre Tina e Gianni sembrano aver approvato il suo comportamento. “Loro tutte molto belle, lui un tamarro senza fine. Ed incomprensibile, pure per chi è napoletano“, si legge ancora sotto i post del profilo di Uomini e Donne. Ancora: “C’è una sottile differenza tra essere diretti ed essere maleducati. Spiegatelo a Gianni”, “È più piacevole sbattere il mignolo contro uno spigolo che parlare con lui“.