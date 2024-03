La situazione a Uomini e Donne si fa davvero pesante. Ad una settimana esatta dalla scelta di Brando (che presto sarà mandata in onda) ecco che nuovi dubbi emergono tanto che qualcuno, sui social, parla apertamente di messa in scena. L’intervista concessa a Fanpage.it da Daniele Malaspina aveva già agitato le acque. Il cavaliere aveva pronunciato frasi sibilline nei confronti della coppia, non negando il suo interesse per Raffaella, interesse che pare fosse reciproco.

>> “L’ho vista, come sta davvero”. Kate Middleton, prima uscita pubblica dopo intervento e voci choc: dove è stata avvistata, parla il testimone

Della scelta di Brando ha detto: “Sono stati sei mesi di trono altalenante. La sua indecisione mi fa pensare che non fosse realmente convinto né di Raffaella né di Beatriz. Secondo me ha scelto Raffaella perché a livello caratteriale è più tranquilla, più donna. Beatriz è ancora troppo irruente e Brando voleva serenità nella sua vita. Detto questo, Brando mi sta simpatico. È un bravo ragazzo”.





Uomini e Donne, Beatriz segue un’amica di Brando su Instagram

Su Raffaella invece: “Ci sono stati dei messaggi sui social. In privato, ha ribadito l’apprezzamento che aveva nei miei confronti. Non siamo entrati nei dettagli, perché non volevo disturbare il suo percorso nel programma. Era giusto che lei completasse quello che stava facendo. Mi sarebbe piaciuto conoscerla fuori, se non fosse stata la scelta di Brando”.

Ora spunta una nuova prova. A rilanciare il gossip è Blasting News che scrive: “Beatriz si è scambiata il “follow” su Instagram con una persona molto vicina a Brando. Si tratta di Alice (che ha ricambiato il gesto nel weekend), una giovane che all’inizio del percorso del 22enne nel dating show era al centro di voci che la volevano legata a lui sentimentalmente”.

È bastata questa notizia per sollevare una ventata di commenti: “Solo io capisco da questa cosa che la scelta di Raffaella è stata tutta una messa in scena? Brando voleva Beatriz dal primo minuto, lo aveva confessato anche ai suoi amici adesso si scopre che lei segua una sua amica. Tra poche settimane li beccheremo insieme: è matematico”.