Dopo lo scandalo della foto ritoccata e le voci che circolano sulla sua salute, la principessa Kate Middleton potrebbe parlare dei problemi di salute di cui ha sofferto. La notizia è stata data in esclusiva dal Sunday Times, tabloid che ha parlato del cancro di re Carlo, dalla malattia di Catherine e, soprattutto, delle mille teorie che hanno trovato spazio in questo periodo.

Voci filtrate dopo che la principessa ha ammesso di avere ritoccato la foto insieme ai figli pubblicata in occasione della festa della mamma britannica e che hanno avuto come protagonista anche l’erede al trono William, marito di Kate che, sempre secondo il gossip britannico, avrebbe preso addirittura una sbandata per l’amica della moglie Rose Hanbury. Poi ancora quelle sull’intervento a cui è stata sottoposta la principessa, ovvero un’ileostomia, un intervento chirurgico all’intestino che necessità una convalescenza di dodici settimane.

Kate Middleton avvistata insieme a William al Windsor Farm Shop.

Ma sulla sorte di Kate Middleton è veramente stato detto di tutto, persino della sua morte, fake news circolata nella mattinata del 18 marzo. Ma quali sono le condizioni della principessa? A quanto pare Kate gode di ottima salute ed è stata avvistava i compagnia del marito. Secondo quanto riporta il The Sun, Kate Middleton e il principe William d’Inghilterra sono stati avvistai al Windsor Farm Shop, l’emporio, che vende prodotti agricoli, si troverebbe a poco più di un chilometro di distanza da Adelaide Cottage, a Windsor, dove vivono i principi del Galles insieme ai figli George, Charlotte e Louis.

Il testimone ha raccontato al The Sun: “Dopo tutte le voci che circolavano sono rimasto sbalordito nel vederli lì. Kate era fuori dal negozio a fare shopping con William e sembrava felice, era sorridente e stava bene. I bambini non erano con loro, ma il fatto che fosse andata a fare la spesa è un buon segno, significa che si sta riprendendo”.

“I bambini non erano con loro, ma è un buon segno che fosse abbastanza in salute da fare un salto a fare shopping”, ha detto ancora la fonte al The Sun, ripreso poi dagli altri tabloid britannici. Ieri ci sono state notizie più incoraggianti per la famiglia reale poiché re Carlo, che sta ricevendo cure per il cancro, ha trascorso il fine settimana nella sua casa di Highgrove nel Gloucestershire.

Fonti del palazzo hanno detto al Sunday Times che Kate è ansiosa di parlare della sua battaglia per la salute, ma solo quando tornerà in ottima forma. Un amico avrebbe rivelato: “Lei e William sono più aperti quando interagiscono con il pubblico. Vedo un mondo in cui la principessa potrebbe discutere della sua guarigione durante gli impegni. Se avesse intenzione di farlo, lo farebbe così”, ha spiegato la fonte vicina alla famiglia reale.