Non si placa il polverone mediatico sulla foto con ritocco della futura regina d’Inghilterra, Kate Middleton. Soprattutto continuano a rincorrersi le voci – le più disparate – su quale sia l’effettivo stato di salute della moglie del principe William dopo la delicata operazione all’addome a cui si è sottoposta in una clinica privata di Londra.

Ogni giorno nuove teorie sull’assenza dalle scene della principessa dal Galles. La pressione mediatica intorno ai Windsor è diventata ormai insostenibile, anche per chi come i membri della famiglia reale è abituato a convivere con i riflettori puntati sempre addosso. Per questo gli esperti di comunicazione di Buckingam Palace avrebbero deciso una contromossa nella speranza di mettere a tacere le chiacchiere.

Kate e William, la famiglia reale rompe il silenzio: “Presto saprete tutto”

La notizia arriva da “amici e fonti ufficiali” vicine alla casa reale. Si parla di personaggi sentiti dal quotidiano inglese Times. Le loro dichiarazioni sono state riportate poco fa dal Fatto Quotidiano. Ebbene, i principi del Galles vengono descritti come “scossi e affranti” per lo tsunami di questi giorni. Ma allora quale sarebbe il piano? “In occasione del sesto compleanno del piccolo di casa, l’incontenibile Louis, il 23 aprile la famiglia pubblicherà un altro scatto. Ancora non è chiaro se sarà sempre Kate ad occuparsene o se lo scatto verrà affidato ad un professionista”.

La versione del Times è stata confermata anche da un altro organo d’informazione di Oltre Manica, il Sunday Times. Anche questa informazione arriverebbe direttamente da una fonte dei palazzo. Segno di una strategia comunicativa su larga scala. Kate e William sarebbero “devastati dalle speculazioni sul loro matrimonio”.

Secondo questa versione, inoltre, Kate Middleton sarebbe pronta a rompere il silenzio e a parlare pubblicamente. Tra le numerose voci sui reali, è tornata alla ribalta anche quella di un tradimento di William con “una nuova Camilla”. Si tratterebbe di Rose Hanbury ex modella e consulente politica, presunta amante del principe.

“La principessa – ha detto la fonte al Sunday Times – potrebbe rivelare dettagli inediti durante i suoi impegni”. E ancora: “Vuole essere trasparente ma parlerà apertamente solo quando si sentirà pronta. Non avranno fretta, ma lo faranno”. Pare, inoltre, che la futura regina d’Inghilterra non veda l’ora di “tornare ai suoi impegni”, anche questo un segnale per mettere a tacere le voci.