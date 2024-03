“Divorzio”. William e Kate, la notizia è stata diffusa in questi minuti: “Perché è finita così”

Non si fa che discutere in questi giorni della situazione legata a Kate Middleton. Infatti, la moglie di William non solo è fuori dalla scena pubblica da diverso tempo dopo l’intervento all’addome ma poi è finita nella bufera per la foto ritoccata coi figli. E il Daily Mail ha fatto sapere che sarebbe ancora più provata, dopo le polemiche scaturite da questa inaspettata vicenda. E ora si parla di divorzio.

Ma ora a proposito di Kate Middleton, con voci che hanno riguardato lei e William col divorzio che non sarebbe poi così lontano, ora è stata tirata in ballo pure Meghan Markle. La principessa del Galles è stata paparazzata in auto giorni fa, ma anche su quelle istantanee i dubbi sono stati numerosi e tutti si chiedono cosa abbia davvero.

Kate Middleton e William, si parla di divorzio: cosa succede

E il Daily Mail, così come altri tabloid inglesi, è più convinto che Kate Middleton e William stiano viaggiando verso la direzione del divorzio. Proprio in relazione a quella foto coi figli manipolata, si è notato un particolare rilevante che farebbe immaginare che la fine del matrimonio sia praticamente avvenuta. Anche se non sono arrivate comunicazioni ufficiali.

Nell’immagine di Kate che ha subito manipolazione, non sarebbe più presente la fede nuziale al dito della principessa. Si è vociferato di un presunto tradimento di lui con Rose Hanbury e addirittura di una figlia segreta del principe. Quindi, la fine del matrimonio sarebbe altamente probabile. Il Daily Mail ha scritto: “La stampa sta conducendo una campagna per avere più informazioni da Kensington Palace. Cosa sta succedendo davvero?”. E il New York Times ha pure citato Meghan Markle.

Il New York Times ha rivelato: “Cosa sarebbe successo se Meghan avesse pubblicato una foto pesantemente ritoccata?”. Una domanda alla quale effettivamente è difficile rispondere.