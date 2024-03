Adesso la situazione si fa davvero preoccupante. Nelle ultime ore è stato riferito che Buckingham Palace emetterà un annuncio ufficiale. Sono tante le voci uscite fuori in questi giorni sui vari componenti della famiglia reale, a partire da re Carlo e dalla scoperta del suo tumore fino all’operazione di Kate Middleton, la cui causa è avvolta ancora nel mistero.

Proprio nella giornata del 16 marzo si è vociferato che la principessa del Galles possa essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico delicato, ovvero l’ileostomia e che quindi sarebbe tenuta ad avere un sacchetto. Ma ora Buckingham Palace è pronta con questo annuncio ufficiale a rompere il silenzio sulle vicende riguardanti la Royal Family.

Buckingham Palace pronto ad un annuncio ufficiale: c’è allarme

Da quando è stata diffusa questa notizia su Buckingham Palace, il cui annuncio ufficiale sarebbe importante e anche imminente, i sudditi sono col fiato sospeso. A rivelare tutto in anteprima è stata la BBC, che ha avuto questo comunicato stampa. In Italia a diffondere per primo la news è stato Domenico Marocchi, giornalista che lavora a Rai1. E sono quattro le ipotesi in piedi.

Marocchi ha aperto un sondaggio sul suo account X e ha fatto l’elenco delle notizie che potrebbero essere comunicate dalla famiglia reale, ovvero: re Carlo abdica; William e Kate divorziano; Harry torna a corte e Kate è gravemente malata. Nel primo caso potrebbe essere una decisione maturata, a causa di un ipotetico peggioramento delle condizioni di salute del sovrano. Mentre nel secondo ci sarebbe la conferma del presunto tradimento dell’erede al trono.

Alla BBC sono stati avvisati di un importante annuncio in arrivo da Buckingham Palace.

Harry potrebbe in realtà aver fatto pace col fratello William e il papà Carlo, pronti ad accoglierlo nuovamente, e infine c’è l’ipotesi che la malattia di Kate sia più seria del previsto. Non resta che aspettare il comunicato per saperne di più.