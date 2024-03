C’è tanto mistero intorno a Kate Middleton e alla sua salute. Dopo l’operazione all’addome non ben specificata dalla famiglia reale e la polemica relativa alla foto coi figli modificata, sulla principessa del Galles è adesso stato scritto cosa avrebbe davvero. Una problematica decisamente fastidiosa e che metterebbe non in buona luce la sua immagine, dato che sarebbe costretta a fare qualcosa di particolare per guarire.

Due mesi dopo l’annuncio su Kate Middleton e sulla sua salute da Kensington Palace, ora a rompere il silenzio sull’operazione è Jessica Reed Kraus, una blogger originaria degli Stati Uniti che avrebbe scoperto a cosa sarebbe stata sottoposta la moglie di William. Questa fonte, come spiegato dal sito Leggo, è ritenuta molto credibile e non si sta facendo altro che parlare di questo.

Kate Middleton e la sua salute, la rivelazione choc sull’operazione

Infatti, secondo questa blogger statunitense, Kate Middleton avrebbe avuto problemi con la sua salute inerenti a questa operazione delicata che ha dei tempi di recupero abbastanza lunghi. Le dichiarazioni sulla principessa del Galles sono state queste: “La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto. La guarigione richiede ben 12 settimane“.

E ancora ha detto Reed Kraus: “Il Palazzo, non volendo macchiare la sua immagine o metterla in imbarazzo, si è fermato a poche spiegazioni molto vaghe che però, abbinate all’immagine ritoccata con Photoshop e diffusa su X da Kensington Palace, hanno creato il caos”. L’intervento chirurgico in questione si chiama ileostomia, che come riferisce My Personal Trainer, “consiste nella deviazione dell’ileo (o, più raramente, di un tratto di intestino che lo precede) verso un’apertura eseguita appositamente sull’addome“.

My Personal Trainer aggiunge anche sul suo sito che “Tale apertura, chiamata anche stoma, sostituisce l’ano naturale, quindi permette l’espulsione delle feci. Ovviamente, lo stoma presenta la possibilità di attaccarvi una sacca impermeabile, che accoglie il materiale fecale in uscita”.