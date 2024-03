Il principe William parla per la prima volta della moglie Kate Middleton dopo la delicata operazione all’addome a cui la principessa del Galles si è stata sottoposta dopo Natale. Le sue dichiarazioni arrivano nel pieno della bufera mediatica legata al caso della foto ritoccata in cui Chaterine appare insieme ai tre figli della coppia: George, Charlotte e Louis.

William ha rotto il silenzio. Da giorni si rincorrono le ipotesi più disparate sulla condizione di salute di Kate. Teorie che hanno trovato una forte spinta dopo la pubblicazione dell’ormai famosa foto ritoccata. Una mossa che sarebbe dovuta servire a calmare le acque e che invece ha sortito l’effetto opposto. Finora le comunicazioni della casa reale su Kate sono state ridotte all’osso, proprio per non alimentare ulteriori illazioni. Il muro eretto a protezione della principessa però alla fine è crollato.

Il principe William rompe il silenzio su Kate, ma è polemica

Nella mattinata di ieri il principe ha fatto visita a un centro per l’infanzia di Londra, una struttura finanziata dalla casa reale. Il figlio di Carlo e Diana era da solo. Ma in uno scambio di battute durante l’evento, ha citato finalmente Kate: “Mia moglie è quella artistica e non io. Non solo Kate, anche i miei figli sono più artisti di me”.

Non è finita qui. La sera stessa, partecipando a un evento di beneficenza, il Lagacy award, William si è lasciato andare a una seconda citazione della moglie. Stavolta in un discorso più ampio che partiva da Lady Diana: “Mia madre mi ha insegnato che tutti coloro che hanno bisogno meritano un sostegno nella vita. Mi ha insegnato che ognuno ha il potenziale per restituire qualcosa; che tutti coloro che hanno bisogno meritano un sostegno nella vita. Quell’eredità è qualcosa su cui sia mia moglie Catherine che io abbiamo cercato di concentrarci attraverso il nostro lavoro, così come hanno fatto i 50.000 giovani che hanno ricevuto un Diana Award negli ultimi 25 anni”.

Intanto William si trova a subire l’attacco di un redattore del Daily Mail, Richard Evan, che sul caso di Kate ha dichiarato: “È stata posta sotto molta pressione dalle persone che dicevano ‘vogliamo una foto, vogliamo vedere come sta, dicci come sta’. E finalmente Kate pubblica una foto, scattata dal marito, come viene messo in chiaro, ed ecco che viene gettata nel tritacarne mediatico. L’erede al trono non è stato un vero gentleman nel lasciare che la colpa venisse data a Kate. Per Dio. È lui ad aver scattato la foto”.