Kate Middleton, nuove preoccupanti indiscrezioni. Ormai dallo scorso 17 gennaio, giorno in cui è stata rivelata al mondo la notizia dell’intervento all’addome, le voci sulle condizioni di salute della principessa e moglie di William si rincorrono. Le illazioni si sono moltiplicate anche perché dalla famiglia reale non sono arrivate informazioni certe tranne che uno scarno comunicato in cui si dice che lei gode di buona salute.

E poi si chiarisce che Kate Middleton “Spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere il più possibile la normalità per i suoi figli e il suo desiderio che le sue informazioni mediche personali rimangano private”. Ma intanto si parla di una lunga convalescenza e il caso della foto ritoccata pubblicata dalla principessa aumenta i dubbi. Ora si fa strada un’ipotesi per nulla rassicurante. Spunta il ‘demone’.

Leggi anche: “Una malattia grave, è in clinica”. Incubo Kate Middleton, la terribile scoperta sulla salute





Di cosa soffre Kate Middleton, la nuova preoccupante indiscrezione

Dopo il giallo delle foto c’è chi si chiede perché non vogliano mostrare Kate Middleston. E perché non vengono date notizie sulle sue condizioni di salute? Adesso viene fatto un paragone: la situazione della principessa del Galles ricorda molto quella dell’imperatrice giapponese Masako. Conosciuta come ‘l’imperatrice triste’ la sua storia ha ricordato quella di un’altra principessa che gli inglesi conoscono bene, Lady Diana.

Masako nasce nel 1963 da una famiglia di importanti diplomatici, vive tra Giappone, Russia e Stati Uniti. Dopo la laurea in Economia sogna di laurearsi in Relazioni Internazionali a Oxford. La il destino ha in serbo qualcosa di diverso per lei. Si innamora di Naruhito, erede al trono in Giappone. Rimane incinta, ma il figlio muore. Poi dà alla luce una figlia. Ma la legge salica impone che solo i maschi possano accedere al trono.

La vita di corte evidentemente le sta stretta e Masako scompare dalla vita pubblica nel 2002. I sudditi iniziano a chiedersi cosa le sia successo e soltanto due anni dopo la corte imperiale fa sapere che la moglie dell’imperatore soffre di stress. Servono altri nove anni perché la verità venga a galla: Masako soffriva di depressione cronica. Alla fine i giapponesi non la giudicano, ma la comprendono. E se anche Kate Middleton soffrisse del demone della depressione? In molti pretendono che Kensington Palace dica la verità ed eviti di alimentare il mistero e le illazioni sullo stato di salute della principessa.

“Mani addosso, il suo viso…”. Kate Middleton, voci choc sul marito William: “Perché non si fa vedere”