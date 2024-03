La preoccupazione aumenta sempre più nel Regno Unito e in tutto il mondo per Kate Middleton, la cui salute è sempre più avvolta nel mistero. Dalla famiglia reale si era tentato in tutti i modi di rassicurare, ma il caos legato alla manipolazione di una foto con i suoi figli fatta dalla stessa principessa ha allarmato tutti. Infatti, c’è chi sia convinto che non sia stata detta tutta la verità sulle sue condizioni fisiche.

E ora su Kate Middleton è emersa una possibilità molto brutta. La sua salute potrebbe essere stata compromessa da una malattia decisamente seria. Le fonti ufficiali non vogliono confermare questa notizia, ma i tabloid inglesi sono sempre più sicuri che lei stia combattendo una battaglia contro una specifica patologia. E ora ne hanno parlato ufficialmente.

Leggi anche: “Cosa c’è dietro”. Kate Middleton e la foto ritoccata, il commento choc di Antonio Caprarica





Kate Middleton, cresce la paura per la sua salute: “Ecco di cosa soffre”

Sono uscite tante voci su Kate Middleton, alcune delle quali non hanno trovato fondamento come quella che riferiva di un presunto coma della principessa del Galles. Ma ora sulla salute si è aggiunto un nuovo tassello, infatti nonostante Buckingham Palace abbia parlato semplicemente di un intervento all’addome, Yahoo Uk ha parlato di un ricovero in clinica per una malattia.

Secondo questi tabloid, Kate sarebbe stata ricoverata all’interno di una clinica, il cui nome è top secret, per un disturbo alimentare molto serio, ovvero l’anoressia. Infatti, in tanti si erano accorti prima dell’annuncio sull’operazione che fosse dimagrita troppo. Il riferimento era soprattutto all’estate 2023, quando le inquadrarono le gambe durante un match di tennis a Wimbledon.

Si attendono altre informazioni sulle condizioni di salute di Kate Middleton, ma per ora il giallo resta eccome. E staremo a vedere se prima o poi giungeranno altre notizie sul suo conto.