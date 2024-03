Se l’intento era quello di rassicurare l’opinione pubblica sulla salute di Kate Middleton dopo l’intervento all’addome di gennaio, lo scopo non è stato raggiunto, anzi. Il giorno della festa della mamma, l’account di Kensington Palace ha pubblicato una foto di Kate in compagnia dei tre figli: George, Charlotte e Louis. Una foto che ha scatenato fin da subito molti dubbi sui social. E infatti la foto è stata ritoccata. A farlo, secondo quanto riferito proprio dal Kensington Palace, è stata proprio la la principessa Kate.

“Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice Festa della Mamma. C”, ha scritto sul suo profilo X. Ma cosa è successo veramente? E com’è possibile che Kensington Palace non abbia messo l’ultima parola sulla prima foto ufficiale di Kate dopo 3 mesi di assenza? A spiegare come potrebbero essere andate le cose ci ha pensato l’esperto di casa reale Antonio Caprarica.

“Eccola, finalmente”. Kate Middleton, il primo scatto ufficiale dopo l’operazione. E i fan notano subito quel particolare





“Penso che il titolo del mio prossimo libro ‘La Fine dell’Inghilterra’ sia appropriato. In realtà a Roma si dice ‘una pecionata’, fatta certamente da Kate. Cosa c’è dietro? Questa foto non l’ha passata Kate alle agenzie di stampa, ma ha seguito il percorso normale. – ha detto Antonio Caprarica a Pomeriggio 5 – Il percorso normale è che gli scatti vengono consegnati al reparto degli addetti alle pubblicazioni del Palazzo”.

“Perché non l’hanno fermata? Perché sono stati dei cialtroni. Ci sono due ipotesi: la prima è che è un falso prodotto da loro intenzionalmente, ma sarebbe drammatico perché significherebbe che Kate sta molto male. Oppure Kate ha modificato le foto, che poi è stata consegnata all’ufficio delle comunicazioni ha trasformato la prova definitiva che Kate sta bene in un disastro comunicativo. È impossibile che a Palazzo possano fare una cosa del genere, è la fine dell’Inghilterra”, ha spiegato ancora l’esperto dei reali inglesi.

“Questa è una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di palazzo. Ne sono convinto, perché se ci fosse qualcosa di più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l’attenzione su qualcosa di ancor più grave che vuole essere nascosto. Lo sa anche un bambino che le foto ormai sono riconoscibili se taroccate. Ed è incredibile che l’entourage di Kate abbia voluto mandare in giro una foto ritoccata senza accurate verifiche”.

E il nostro @federicogatti ha notato un particolare molto importante di questa foto di Kate e i suoi figli: manca l'anello di fidanzamento! 💍#Mattino5 pic.twitter.com/RWN62GV9eN — Mattino5 (@mattino5) March 11, 2024

Antonio Caprarica ha spiegato che Kate Middleton è un’appassionata fotografa, e non è la prima volta che ‘smanetta’ con photoshop, quindi può essere che sia andata così. “L’alternativa è molto peggio, una tragedia maggiore, e se la nascondessero in questo modo sarebbero dei citrulli, degli incapaci. Ma l’ufficio di comunicazione di Buckingham Palace che fa? Prendono la foto ritoccata e la passano alle agenzie senza verificarla sapendo che va allo scrutinio di miliardi di persone? È gravissimo”, ha concluso.