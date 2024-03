Si parla ancora di Kate Middleton e della foto pubblicata sull’account di Kensington Palace, residenza ufficiale dell’erede al trono britannico William e della moglie in cui Kate posa insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. La foto è la prima ufficiale della principessa di Galles diffusa dopo due mesi e mezzo di assenza dalla scena pubblica, e a quasi due mesi dall’intervento chirurgico all’addome subito alla London Clinic a metà gennaio.

Lo scatto, fatto nel giorno della Festa della Mamma britannica, è stata ritirata in quanto sospetta di “manipolazione” e dopo le numerose voci Kate Middleton è stata costretta a intervenire per confermare: “Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice Festa della Mamma. C”, ha scritto sul suo profilo X prendendosi la colpa del ritocco.

Tante le ipotesi sul fatto che Kate Middleton abbia modificato la foto e tra queste c’è anche quella choc riferita da Riccardo Signoretti. Ospite di Mattino 5, il giornalista ha dato una versione dei fatti che ha fatto gelare il sangue agli ospiti in studio e a casa. “La Royal family ha risposto alla richiesta di verità con una bugia, pubblicando un falso. Una bugia dalle gambe cortissime, oggi è facilissimo smascherare un ritocco così grossolano. Su Nuovo facciamo notare il problema del volto di Kate”, ha detto il direttore.

Secondo quanto detto da Riccardo Signoretti, il problema nella foto sarebbe anche il volto della principessa e quindi si è chiesto il motivo della sostituzione. “Girava voce negli ultimi tempi che l’operazione di Kate non fosse un’intervento all’addome, ma un’operazione al viso dopo un’attacco d’ira del marito William. Sembra addirittura che lui le abbia messo le mani addosso e avrebbe così reso necessario l’intervento sul viso”.

Su Kate gira questa indiscrezione a Londra… Ecco cosa ci racconta il direttore Signoretti#Mattino5 pic.twitter.com/iKghGDUmy5 — Mattino5 (@mattino5) March 12, 2024

A questo punto Riccardo Signoretti ha ricordato anche il racconto del principe Harry che diceva che il fratello maggiore è irascibile e che in un momento di rabbia l’ha sbattuto a terra. Quindi si passa alla foto pubblicata dall’account ufficiale degli eredi al trono britannico: “Però di sicuro c’è che esce la foto in cui è radiosa e si scopre che è un clamoroso falso. Ma dov’è lei? Si può vedere il suo volto? Come sta davvero la principessa? E se la foto è un falso a questo punto dobbiamo credere ai comunicati in cui ci dicono che la convalescenza va bene?”, si chiede il direttore di Nuovo.