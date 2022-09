“È ora di finirla”. UeD, Maria De Filippi ha deciso: furiosa su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Uomini e donne, non c’è stato neppure il tempo di tornare in studio prima che la polemica scoppiasse: stavolta è Maria De Filippi a tuonare e se la prende con Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo tante polemiche infatti i due sono stati riconfermati nel trono over. Solo ieri era arrivata la notizia che vede Ida protagonista, di nuovo vicino a Alessandro Vicinanza. Come spiegano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” tra Ida e Alessandro Vicinanza ci sarebbe del tenero. I due hanno raccontato di aver ricominciato a sentirsi e di essere usciti nuovamente insieme.



È stata una serata bella al termine della quale è scattato anche il bacio. E dire che solo pochi mesi fa la situazione sembrava di verso. Lo scorso marzo infatti Alessandro Vicinanza parlando di Ida spiegava come “Non sono innamorato di lei e non vorrei darle false speranze”. E la riposta di Ida non era stata meno violenta.





UeD, Maria De Filippi contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri



Ida Platano protagonista quindi con Alessandro ma non solo. Stando agli spoiler della puntata registrata, avrebbe litigato con Riccardo Guarnieri che se da una parte non sembra più nutrire alcuni tipo di sentimento per lei, dall’altra si comporta in maniera ai limiti della gelosia. Per ora il cavaliere tarantino ma tra loro non c’è stato alcun riavvicinamento amoroso, anzi. Quindi il cavaliere aveva spostato la propria attenzione sulla nuova tronista Federica Aversano alla quale ha chiesto di ballare insieme.



Una situazione che aveva fatto scattare in piedi Amedeo Venza che aveva preso la parola per attaccare sia l’ex coppia che chi continua a puntare su di loro televisivamente parlando. “Erano entrambi in studio. Ma lui con che faccia si presenta dopo che ha trascorso tutta l’estata con una persona?”, ha tuonato l’influencer in merito all’ennesima riconferma nel cast del dating-show . (Leggi anche “La prima tronista”. Lavinia sale sulla sedia rossa: chi è il nuovo volto di UeD)



E non è il solo a tuonare. Stavolta anche Maria De Filippi, la quale non si farà problemi a bacchettare i due protagonisti della trasmissione. Pare infatti che siano volate parole grosse tra la conduttrice ed i due ex fidanzati, Maria sarebbe stanca dei continui litigi: una cosa è certa. La stagione si apre col botto.

