“Ora per lei è finita”. UeD, su Ida Platano la notizia è clamorosa. Questo sì che cambia tutto

Colpo di scena su Ida Platano. Nella prossima stagione di Uomini e Donne si preannunciano grosse novità per la dama, che nella scorsa ha avuto non poche difficoltà a mettersi alle spalle definitivamente la sua relazione con Riccardo Guarnieri. In attesa di settembre, quando le puntate riprenderanno ad essere trasmesse su Canale 5, sono spuntate fuori delle novità inerenti lei ma anche un’altra protagonista del dating show. Entrambe dovrebbero avere un compito ben differente rispetto al passato.

Ad anticipare la notizia è stato il sito MondoTv24, che si è soffermato particolarmente sul futuro di Ida Platano a Uomini e Donne. A proposito di quest’ultima, lei recentemente ha detto: “Vedo che mi scrivete quasi sempre alle 5 o alle 7 del mattino. Ma perché non fare l’amore a quell’ora?. Fatelo se avete un fidanzato, un marito un compagno. Io lo faccio eccome a impiegare il mio tempo libero diversamente, visto che non ho nessuno e non posso fare niente”. Ma torniamo alle notizie delle ultime ore.





Ida Platano, a Uomini e Donne verso un nuovo ruolo

Mancano le conferme ufficiali, ma Ida Platano a Uomini e Donne dovrebbe un po’ stravolgere il suo ruolo. Infatti, Maria De Filippi avrebbe deciso di rendere il suo percorso diverso. Intanto, si vocifera con sempre maggiore frequenza della possibilità che Gemma Galgani possa essere annunciata come concorrente de La Talpa, che ritornerà ad essere trasmesso dopo tanti anni di assenza dal piccolo schermo. E questo potrebbe favorire uno stravolgimento anche nei confronti di Pinuccia.

Secondo MondoTv24, Pinuccia “avrà un ruolo impegnativo. Andrà a sostituire nelle dinamiche quello che per anni è stato il ruolo di Gemma Galgani”. Dunque, si scontrerà ancora più apertamente con l’opinionista Tina Cipollari. Ma variazioni sono previste anche per Ida Platano: “Lei avrà un ruolo predefinito. Dovrebbe diventare una sorta di opinionista in campo”. Staremo a vedere nel concreto cosa questo voglia dire e che tipo di atteggiamenti avrebbe Ida nei riguardi degli altri volti della trasmissione.

Ida Platano e Gemma Galgani sono state criticate dall’ex cavaliere Claudio Cervoni: “Armando, Biagio, Ida, Riccardo e Gemma giocano per un loro tornaconto. Il programma permette loro di restare per anni e lo sfruttano, fanno bene”. Poi l’attacco di Marika Geraci: “Se mi chiedi chi sta lì per giocare, la risposta è semplice: i fantastici quattro, ovvero Gemma, Ida, Biagio e Armando. Loro ormai fanno parte dell’arredamento”.

“È giusto che lo sappiate”. UeD: Ida Platano e Gemma Galgani, la scoperta sulle dame