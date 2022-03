Non c’è pace per Uomini e Donne, dopo la voce sui presunti compensi ai protagonisti che aveva fatto infuriare Maria De Filippi ecco che sul dating piomba un nuovo scandalo. La bomba la fa scoppiare una delle protagoniste di quest’ultima edizione. Lo ha fatto dalle colonne di PiùDonna.it mentre nel programma tiene banco la questione Ida Platano. La dama infatti è stata scaricata per l’ennesima volta e, proprio come Gemma Galgani, non riesce a trovare l’amore.



Nel dettaglio, per chi non avesse seguito le puntata, il motivo della rottura era stato la scarsa volontà di Alessandro Vicinanza nel trasferirsi a Brescia. E dire che stavolta c’erano le premesse giuste dopo la batosta rimediata con l’altro cavaliere di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri. Non a caso spesso e volentieri lei ne riparla e ha sempre riferito di aver vissuto una storia indimenticabile e che non potrà mai cancellare.







Maria De Filippi, in proposito, aveva svelato davanti allo studio cosa è successo ad Ida Platano: “Alessandro, scusami se mi permetto di dire una cosa personale. Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito”.



“Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”. Ora ad agitare lo studio di Uomini e Donne ci pensa Jessica Serra che rivelato il motivo della rottura con Diego Ceccucci. “Sono stata io a voler chiudere con Diego a causa di un mio rifiuto riguardo un accordo che mi è stato proposto dallo stesso per poter restare nel programma!”.



Una truffa bella e buona ai danni di Uomini e Donne. Ma Jessica non si ferma qui, anzi rincara la dose: “Ho conosciuto il suo vero volto dietro innumerevoli maschere, indossate ad ogni ricorrenza avente il solo fine della popolarità…. E’ stato un vero Tsunami e come tale ha raso al suolo tutto quel che di buono che c’era…”

