Colpo di scena clamoroso a Uomini e Donne. E per Maria De Filippi si mette male. A sganciare la bomba è stato il confronto tra Sergio e Daniela la dama che ha deciso di iniziare a conoscere. Una notizia che arriva a poche ore dall’annuncio di Angela Paone e Antonio Stellacci di voler allargare la famiglia: “Finora abbiamo avuto solamente una discussione ed è stata causata dal fatto che sono sempre stata sola e ho sempre prestato più attenzione agli altri che a me. Questo ricade anche sulle questioni di salute e a volte temporeggio, invece di affrontare il problema e scoprire che magari è una sciocchezza”.



Poi ha parlato Antonio Stellacci, il quale si è soffermato in questo modo su Angela, conosciuta dunque a ‘Uomini e Donne’: “Vogliamo vivere nella stessa casa prima dell’estate. Per qualche mese farà ancora avanti e indietro tra Roma ed Ariano Irpino, ma la nostra sistemazione è molto comoda. Una dependance della casa dei genitori di Angela, abbiamo autonomia e indipendenza. Abbiamo il nostro spazio e la nostra privacy. La situazione la considero quasi ottimale”, ha affermato l’ex cavaliere.



La notizia tirata fuori da Sergio è di ben altro spessore. “Quanti soldi prendi per stare seduta lì”, ha chiesto a Daniela, via telefono. Il cavaliere ha tentato di difendersi affermando che la sua “era una domanda leggera” che non aveva per lui alcun significato “ai fini della conoscenza”. Maria De Filippi ha cercato di vederci meglio: “Tu avevi sentito questo e hai domandato?”.







Secca la risposta della dama di Uomini e Donne destinata a sollevare un polverone. “Come un fulmine a ciel sereno, non ne stavamo neanche parlando. Quanto ti pagano? Mi hai fatto questa domanda. Al che io ovviamente ti ho detto che non mi pagano e tu non sei stato soddisfatto della tua risposta. Mi hai poi detto: ‘Non mi dire che Armando non prende nulla’”.



Il pubblico si è schierato apertamente con Sergio e così contro Daniela. In particolare, sono un po’ convinti che Gemma Galgani e Armando Incarnato a Uomini e Donne siano pagati. Daniela ha rincarato la dose. “Ma la domanda che io ti faccio: se me lo stai chiedendo così, vuol dire che già pensi che mi paghi, lavorando non posso essere vera ma finta. Allora tu che sei venuto a fare qua?”. Maria De Filippi si è mostrata dispiaciuta. “Sergio mi dispiace, forse quelle domande non le avevi fatte con malizia. L’unica cosa hai sbagliato è stato chiederlo a Daniela, anziché andare dalla redazione”, ha affermato la conduttrice.