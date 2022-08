Cambio di programma per Uomini e Donne. L’inizio del dating show ha subito un improvviso cambiamento e nelle ultime ore è emersa la nuova data della messa in onda dello stesso. Il pubblico è rimasto deluso da questa decisione inaspettata, infatti ciò che era stato previsto in un primo momento non è stato rispettato. I telespettatori dovranno armarsi di pazienza, visto che comunque non è certamente a rischio la stagione 2022-2023 della trasmissione di Maria De Filippi.

Ma Uomini e Donne deve fare i conti con questa novità non proprio positiva. L’inizio della trasmissione è stato infatti rinviato e la nuova data è stata rivelata da una pagina social, che è molto informata sulle dinamiche. Parlando di ex UeD, è uscito uno scoop su Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, che parla di rottura e non solo. A chi le chiede dove si trova il suo compagno in questo momento, Francesca risponde: “Ah boh.. in giro per l’Italia con le sue mille serate. Non ci sto più dietro su dove si trovi”.





Uomini e Donne, l’inizio slitta: nuova data il 19 settembre

Variazione importante per quanto riguarda Uomini e Donne e il suo inizio. Stabilita la data di avvio della trasmissione Mediaset. Stando a quanto rivelato da Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, non sono state cambiate le date inerenti le registrazioni delle puntate. Ma queste ultime inizieranno ad essere mandate in onda in un altro momento. Non è stato possibile comprendere il motivo di questa scelta, che però non dovrebbe subire ulteriori modifiche nelle prossime settimane.

Lorenzo Pugnaloni ha scritto in una storia Instagram, pubblicata sulla pagina Uominiedonneclassicoeover: “Posticipato l’inizio di Uomini e Donne, la nuova edizione partirà lunedì 19 settembre! Le prime registrazioni al momento rimangono per gli ultimi giorni di agosto”. E su quest’ultimo aspetto, il sito Blasting News ha comunicato che la prima registrazione dovrebbe avere luogo il 26 agosto, anche se ovviamente ci sono ancora dubbi intorno a questa eventualità.

Altra voce su Uomini e Donne riguarda Riccardo Guarnieri. Il quale potrebbe tornare per Federica Aversano, qualora quest’ultima accettasse le lusinghe di Maria De Filippi che pare la voglia a tutti i costi. Secondo Mondo Tv sarà una delle prossime protagoniste del trono over. Ora non resta che attendere altre comunicazioni e poi da settembre potremmo quindi vedere all’opera Federica, che si è comunque ben distinta nel suo precedente percorso.

“In studio per lei, non è Ida Platano”. News da UeD: Riccardo Guarnieri sì a Maria De Filippi