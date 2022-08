Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri potrebbe tornare in studio a settembre. La notizia sembra trovare le prime conferme anche se la redazione continua a mantenere il più stretto riserbo sul prossimo cast. Di Riccardo si è recentemente parlato per alcuni scatti pubblicati sui social in cui era insieme ad una misteriosa donna bruna. Una donna più giovane con cui l’intesa sembrava evidente. Da parte sua non era arrivato nessun commento. Tuttavia una cosa sembra certa: se Riccardo tornerà non sarà per Ida Platano, la loro storia sembra infatti chiusa.



Come, del resto, aveva fatto capire lei. “Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me, mi sono sentita sbagliata. Ho permesso che mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni. Ho scelto me”. Vero è anche che un nuovo confronto potrebbe essere bocciato dai fan che non avevano avuto parole tenere per loro al pari dell’ex protagonista Simone Virdis che li aveva accusati di cercare solo notorietà.





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna per Federica Aversano



Nello specifico aveva detto: “Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore. Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a trovare la persona giusta. Alcuni dovrebbero metterli come opinionisti perché è palese che sono lì per creare contenuti per il programma. Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili perché il programma li tiene lì anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri”. (Leggi anche Riccardo Guarnieri, è successo di nuovo a UeD: ormai ha preso la sua decisione)



Riccardo però potrebbe tornare per Federica Avesano, qualora quest’ultima accettasse le lusinghe di Maria De Filippi che pare la voglia a tutti i costi. Secondo Mondo Tv sarà una delle prossime protagoniste del trono over. Ora non resta che attendere altre comunicazioni e poi da settembre potremmo quindi vedere all’opera Federica, che si è comunque ben distinta nel suo precedente percorso.



In alcune interviste che ha rilasciato prima delle vacanze, Riccardo aveva fatto i complimenti ad Aversano sia per il carattere che ha dimostrato di avere che per la sua indiscussa bellezza. Mentre lei sull’eventualità di approfondire una conoscenza con Guarnieri, l’ex corteggiatrice ha detto che non lo esclude perché pensa che il pugliese sia molto affascinante, quindi accetterebbe di uscire con lui.

