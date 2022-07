Adesso ci sono davvero pochi dubbi: Maria De Filippi ha scelto un nuovo volto del Trono Over di Uomini e Donne e si tratta di un ritorno clamoroso. Ebbene sì, la protagonista in questione l’abbiamo già ammirata nel dating show di Canale 5 ed erano davvero in tanti a sperare in questa decisione, essendo stata molto amata dal pubblico. La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma ora c’è stata un’ulteriore conferma che sembra aver definitivamente chiuso il discorso. Manca solo l’annuncio ufficiale.

Una scelta sicuramente rilevante quella di Maria De Filippi, che porterà a Uomini e Donne sul Trono Over di Uomini e Donne una persona che ha voglia di rivalsa, dopo aver subito una cocente delusione. Intanto, Amedeo Venza ha scritto sui social, parlando del probabile nuovo tronista di Uomini e Donne: “Il prossimo tronista si chiama Alessandro, è di Milano e ha 19 anni. 19 anni, quindi sarà stato deluso dall’amore…Arriverà lì affranto e in preda alla voglia di sposarsi”.





Maria De Filippi, al Trono Over di Uomini e Donne c’è Federica Aversano

Maria De Filippi ha scelto di richiamare un volto già conosciuto da Uomini e Donne per spingerla a trovare la sua anima gemella nel Trono Over. Come detto precedentemente, la sua esperienza nel programma Mediaset non è stata soddisfacente fino in fondo e quindi è ora pronta a rituffarsi in questa avventura. A svelare tutto in anteprima ci ha pensato il sito MondoTv24, che ha riportato il nome di colei che tornerà in studio e che proverà a conquistare il cuore di qualche cavaliere.

Pronta a tornare a Uomini e Donne l’ex corteggiatrice del tronista Matteo Ranieri, Federica Aversano. Come scritto da MondoTv24: “Le nostre fonti ci hanno infatti informati di questo espediente messo in atto dalla De Filippi”. Il riferimento è alla scelta di inserirla nel Trono Over di Uomini e Donne, anche se ha soltanto 28 anni. Ora non resta che attendere altre comunicazioni e poi da settembre potremmo quindi vedere all’opera Federica, che si è comunque ben distinta nel suo precedente percorso.

A proposito invece di ex UeD, Cecilia Zagarrigo è diventata mamma. Il suo post lo ha voluto scrivere così: “Ieri, alle 21.27, dopo 48h estenuanti, Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita 🎀 Benvenuta al mondo Mia.. ♥️ Mamma oggi non poteva festeggiare in un modo più bello 🥰”, aggiungendo gli hashtag #primocompleannodamamma #laMIAbambina”. Numerosi i messaggi di auguri, inviati da Giovanna Abate, Claudia Dionigi e Georgette Polizzi sono per citarne alcune.

